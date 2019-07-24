Игорь Ляшенко журналист, директор Центра проектных исследований "Уровень жизни"

Уличная торговля – проблема или решение

На днях я наблюдал, как сносятся торговые лотки в переходе около метро "Позняки". Кто живет в этом густонаселенном киевском районе, подтвердят, как более десяти лет выход из метро был заужен торговыми рядами настолько, что в часы пик образовывалась в буквальном смысле глухая пробка из людей. А на выходе из подземного перехода пешеходов ждут плотные ряды торговцев с земли: фрукты, овощи, цветы, колбасы, сало, мясо… Рядом гигантские баррикады из картонных и деревянных ящиков, где на продажу выложен тот же сезонный товар, но уже в больших объемах. Для полного счастья место занимают деревянные лотки с трусами, носками, рейтузами "есть большие размеры" и цветастыми халатами.

Эта картинка известна всем киевлянам. Ее можно наблюдать почти около всех станций метро, остановок наземного транспорта, особенно тех, где большой пассажиропоток в жилых микрорайонах.

И вот председатель райадминистрации решился эту хаотичную торговлю разогнать. Не знаю, получится ли это сделать окончательно, но саму попытку люди приветствуют. Сам видел удивление на лицах прохожих пустому переходу и слышал слова одобрения.

Чтобы понять, как поступать с уличной торговлей дальше, давайте вспомним, как Киев вообще дошел до жизни такой – этого всеохватывающего торгового хаоса.

До 1991 года, во времена социализма уличная торговля была минимальной. Можно было купить с лотка пирожок или булочку, семечки возле стадиона, летом – мороженое и квас. Вся остальная торговля была сосредоточена в магазинах и на стационарных базарах. Никакой самодеятельности, никакого хаоса. Несанкционированная торговля грозила большими неприятностями вплоть до тюрьмы.

Но пришел тотальный дефицит, деньги обесценились, магазины опустели, базары стали не по карману. Народ надо было хоть как-то кормить, и тогда в Москве в 1991 году сказали: торгуйте, кто где и чем хочет! Киев с радостью подхватил это начинание, и город заполонила торговля с земли. Торговать вышло пол Киева. Я тоже раз попытался продать ненужные туфли, правда безуспешно. А главное, в Киев стали везти из сел продукты питания. Никто особо не смотрел на санитарную безопасность. Города хотели есть, а у села было, что предложить.

В 1991-92 годах уличная торговля – это было спасение. И к этому привыкли. Особенно, сами торговцы. Потом стали появляться ларьки и будки, а года с 1996 такую торговлю с земли начали пресекать. Милиция гоняла. Иногда было смешно наблюдать, как торговцы со своим добром убегают от милицейского патруля через дорогу, потому что там уже был другой район города, а патрули за пределы своего района не выходили.

Но то, что было смешно в конце 90-х стало грустным в 2000-х годах. Уже вроде и магазины современные появились, и на базарах цены стали гуманными, и киосков повсюду наставили. Но уличные торговцы не только никуда не делись, но их становилось все больше, и они все ближе располагались к станциям и остановкам транспорта.

А настоящий тревожный набат ударил, когда лет десять назад кому-то из возглавляемой Александром Омельченко Горадминистрации (уверен, небескорыстно) пришла в голову мысль отдать в аренду коммерсантам подземные переходы. Придумали повод – проведение в переходах ремонтов, на которые у города якобы нет денег. Шустрых коммерсантов назвали даже не арендаторами, а "инвесторами", заключили с ними "инвестиционные договора" и очень быстро все более-менее людные переходы оказались во власти торговцев. Особенно проблемно стало в тех переходах, где находятся станции метро. Там начался коллапс. В час пик люди просто не могли ни выйти, ни зайти на станцию метро.

И этот коллапс во многих местах продолжается и сейчас. На "Позняках" власти проявили решительность, убрали торговые лотки под справедливым предлогом мер противопожарной безопасности и беспрепятственной эвакуации людей из метро, но надолго ли? Ведь у нас по-прежнему многое зависит от эффективности работы полиции. Только полиция имеет право пресекать незаконную торговлю. А она очень неохотно этим занимается.

Есть и еще один аспект. Близкая к дому сезонная торговля все-таки нужна жителям густонаселенных киевских микрорайонов. Без экстренной покупки трусов, рейтуз, и замены батареек в часах, конечно, можно обойтись. Но вот купить по дороге домой свежей малины, абрикосов, зелени, – это очень важно. И пресекая беспорядочную торговлю с земли, обязательно надо предусмотреть возможность для удобной торговли сезонными продуктами.



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