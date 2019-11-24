Утилизация мусора: Киеву нужны новые заводы, а не "модернизация" старого

На прошлой неделе активизировалось обсуждение проблемы киевского мусоросжигательного завода. Депутаты и чиновники выступили с комментариями, провели массовые встречи с жителями. Спора нет, тема для Киева актуальна. Жители левого берега столицы этому заводу приписывают все беды и проблемы с местной экологией. Действительно, район то и дело затягивает вонючий смог, а высокая труба завода – лучший ориентир, чтобы навесить на него все грехи и приписать проблемы отвратительной экологии.

Вы можете сейчас подумать, что я защищаю этот завод?

Ни в коем случае! Я последовательный противник функционирования именно этого завода именно в этом месте. Я давно призываю к его закрытию и постройке нового современного мусоросжигательного завода с новыми экологически безопасными технологиями где-то в ином месте. Причем Киеву надо не один, а минимум два таких завода: по одному на каждом берегу.

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Какое-то время казалось, что под давлением общественности и здравого смысла, городские власти таки решатся на это серьезное мероприятие – строительство новых заводов. Но события прошлой недели показывают, что нет. Вместо радикального и эффективного решения вопроса, в недрах киевских властей нашелся кто-то, кто под лозунгом защиты экологии решил заработать денег.

А именно – пролоббировать выделение 420 миллионов гривен на "модернизацию" действующего мусоросжигательного завода "Энергия". 220 миллионов из городского бюджета и 200 миллионов из государственного. Объяснение мы слышим такое. Мол, пока мы будем готовиться к строительству нового завода, надо срочно модернизировать старый.

При этом, если серьезно взяться за работу, то новый завод можно построить за два года. "Модернизацию" тоже планируют проводить два года. Стоимость модернизации – это десять процентов от стоимости нового завода. Очевидно, что выделение таких немалых денег на модернизацию старого завода реально замораживает активность по постройке новых мощностей. Никто в здравом уме строя, например, новый дом не станет капитально ремонтировать старый.

Из этих нехитрых вводных можно сделать два таких же очевидных вывода. Первый и главный – никто в ближайшие годы не собирается строить в Киеве современные эффективные мусоросжигательные заводы. Если бы собирались, то не затевали бы двухлетнюю дорогую модернизацию старого завода. Второй вывод – кто-то имеет очень серьезный личный интерес в освоении на "модернизации" 420 миллионов гривен. Иначе не проводили бы активную пиар-кампанию, а быстро бы разрабатывали техническое задание на строительство новых заводов или приглашали бы серьезных инвесторов под конкретные конкурентные условия с четкой конечной задачей – утилизировать киевский мусор с учетом высоких экологических требований. А город бы занялся рекультивацией гигантской свалки в Подгорцах, которая является стыдом и позором европейской столицы, и ликвидацией старого завода.

В свое время приходилось читать истории про итальянскую мафию. Что для мафии уборка мусора профильный и крайне привлекательный бизнес. Настолько, что они в эту сферу не пускают никого, кто мог бы создать конкуренцию. Неаполитанская каморра особо полюбила этот бизнес. Помню, как пару лет назад по всем телеканалам шли репортажи о том, как Неаполь тонет в горах мусора, потому что городские власти решили побороть контролируемую каморрой мусорную монополию. Но ничего не получилось, мафия победила, власти сдались.

Я, конечно, криминальную подноготную киевского мусорного бизнеса не знаю. И в репортажах мировых телеканалов Киев с этой темой еще не светился. Но боюсь, что у нас уже действует мафия, бдительно контролирующая денежные потоки и не желающая видеть никакой конкуренции. Иначе зачем же городским властям так бдительно охранять нашу убогую и устаревшую систему утилизации мусора от потенциальной конкуренции новых технологий и производств?

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