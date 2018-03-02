Везде убираем мусор, ремонтируем тротуары, рисуем разметку…

Когда наше правительство или городские власти что-то планируют, то, как правило, это звучит так: "Мы планируем потратить на то-то и то-то столько-то миллионов". Иногда уточняется, что будет отремонтировано сколько-то километров дорог, утеплено школ, закуплено автобусов.

И практически никогда не объясняется, а что это даст людям, какие их проблемы это решит? И кому именно от этого будет польза? Ремонт 100 км дорог в области это много или мало? Сколько человек будут пользоваться отремонтированными дорогами? Закупка 100 автобусов для Киева, это сколько? Сколько киевлян почувствуют улучшение транспортной ситуации? Или нисколько, потому что пока новые 100 автобусов поступит, старые 100 отправятся на свалку?

Правительство собирается купить в США у General Electric 200 грузовых дизельных локомотивов на миллиард долларов. И никакого объяснения, зачем же украинскому народу эти 200 локомотивов. Понятно, что грузовые составы водить. Но вот людям-то с этого что? У людей другая проблема, их самих возить не на чем. За редким исключением наши пассажирские перевозки ужасный ужас, а пригородные перевозки электричками проходят вообще в нечеловеческих условиях.

Я считаю, что нам в стране надо ставить комплексные, понятные и достижимые цели. Да к тому же такие, которые ощутимо улучшат качество жизни людей. Всех. В стране, в городе, во дворе. А не избирательно. И уже после того, как цели поставлены, делать экономические расчеты: сколько чего купить, да сколько денег потратить.

Вот примеры.

Есть миллиард долларов, который мы собираемся потратить на грузовые локомотивы. За эти деньги можно купить 200 составов электричек. Добавить их к тем 300, которые сейчас в ходу, – и это решит проблему пригородного сообщения по всей стране. Ежедневно на работу, отдых и просто по своим делам миллион украинцев сможет ездить легко, быстро и удобно (по крайней мере, сидя, а не давясь в тамбуре). То есть, наша цель – обеспечить качественный транспорт миллиону человек ежедневно, а суммарно – нескольким миллионам. И никто не будет упущен и забыт. 200 новых электричек решат проблему комплексно.

Или вот еще пример. Берем Киев. Огромный город. И довольно грязный. Мусор повсюду, земля на дорогах, пыль. Газоны состоят из окурков. Столбы, остановки ларьки заклеены объявлениями. Неприятно сейчас в городе. Иностранцы даже удивляются, как такой солидный и важный город можно в такой грязи держать. Куда городские власти смотрят?

А дело в том, что киевские власти никогда и не ставили задачу, чтобы город был чистым. По крайней мере, я этого не слышал. Они меряют свою работу в этом направлении количеством выведенных на улицы работников, единиц техники и освоенных миллионов.

А должна быть цель – чистый город. Не местами и иногда после сезонной уборки. А всегда и везде. Без исключений. И только когда эта цель достигнута – принимаем у властей отчет о проделанной работе: сколько людей, техники и денег для этого понадобилось. Конечно, надо научиться убирать мусор, грязь, пыль. Сами мы не умеем. Значит надо пригласить иностранных специалистов. Если для этого нужно вдвое, впятеро больше дворников и уборщиков – наймем их. Нанимаем много инспекторов. Сейчас их по городу сто. Наймем тысячу или две. Пусть ходят по городу, и, как старшина в армии или Ольга Фреймут в телевизоре, выискивают пыль по углам. Продвигаем принятие драконовских штрафов за мусор мимо урны. Пусть это будет 1000 гривен. Или 2000. Не важно. Кому жаль денег, – мимо урны окурок не бросит. И что важно – это все не очень дорого на фоне общих городских затрат. А результат того стоит.

Кличко и другие чины из Киевской горадминистрации любят хвалиться, сколько км дорог в городе отремонтировано. Я отвечу так: дороги должны быть отремонтированы ВСЕ. Вот тогда я и киевляне примем работу.

Вот ставлю понятную цель – сделать так, чтобы абсолютно все тротуары и внутридомовые проезды во всем Киеве были ровные, без ям и луж после дождя. Везде, не важно, это проезд принадлежит ОСББ, ЖЭКу или коммунальный. Чтобы нигде ни одной дырки, выбоины. Может, стоить нанять сто инспекторов по состоянию тротуаров. Но сделать все и за один год. Деньги в городском бюджете на это есть. И в дальнейшем ям не допускать. Чуть ямка – сразу латать. Вот это будет достижением цели. А так как сейчас: в одном месте залатали, в другом ямы, о третьем и не знают, – это не работа, а окозамыливание.

А вот общегосударственная цель. Реальная, доступная по деньгам и крайне важная. Цель – нарисовать разметку абсолютно на всех дорогах страны. Конечно, все тонкости дорожной разметки наши службы на осилят, квалификации не хватит, но хотя бы осевую и обочины обозначить надо все. И везде поддерживать в видимом состоянии. Нет разметки – ответственный за дорогу платит штраф. ДТП с пострадавшими на дороге без разметки, ответственный за дорогу садится в тюрьму. Да, мы не потянем сейчас переделку всех старых дорог. Но на краску для полосок у страны денег-то хватит. Почему не делают? Потому что цели такой в правительстве никто не ставит.

Возьмем спорт. По европейским меркам с объектами для спорта и физкультуры у нас совсем беда. Так давайте поставим перед собой цель – обеспечить всем возможность для занятия спортом. Для этого определим параметры. Например, в каждом городе на 200 000 населения должен быть полноценный ледовый спортивный комплекс. И баскетбольная арена. На 100 000 жителей – полноразмерный бассейн, пригодный для проведения профессиональных тренировок и состязаний. И это не говоря о спортсооружениях оздоровительного и физкультурного назначения, которых должно быть гораздо больше. И, главное, все это должно полноценно и постоянно функционировать!

Стране нужны решения системных проблем. Давайте определять комплексные цели и достигать их.