Заборы – необходимость и беда киевских микрорайонов

В киевских микрорайонах самые жирные куски земли занимают детские садики и школы. Возле садиков много просторных детских площадок разного качества. Территории ограждены. Эти площадки используются не очень часто – по графику прогулок. Каждой группе детей выделена отдельная площадка. Территории садиков огорожены, часто с калитками на замке. Гулять на площадках могут только дети садика под контролем воспитателей. Чужие там не ходят.

И так было всегда. Из своего школьного детства я вспоминаю, как мы через забор перелазили на территорию детского сада, и оттуда нас палкой гнал сторож. Мы во что-то играли: прятки, козаки-разбойники, – не помню уже. Нам был нужен простор. А простор был занят огороженной территорией двух детских садов.

Еще большие территории у школ, в основном это спортивные площадки. В отличие от садиков, туда свободный доступ есть. Но только на необорудованные, неотремонтированные стадионы. Как только происходит какая-то реновация, свободный доступ тут же прекращается. Все обносится забором с калитками, закрывающимися на замок. Местным пацанам спонтанно сыграть в футбол там уже проблематично.

Огораживаются и моногоквартирные дома, особенно те, где создано ОСББ. Они обносят забором свою территорию, оставляя лишь необходимый минимум калиток для входа. Люди, идущие мимо, вынуждены удлинять путь, обходя придомовую территорию ОСББ.

Часто на придомовой территории дополнительно огораживают и закрывают на ключ детские площадки, чтобы с соседних домов дети не ходили. В результате такие огороженные площадки сутками стоят пустыми. Возле соседнего дома такая площадка есть. Но там никогда нет детей. Дети любят играть в компании, вот и идут туда, где веселее, а не туда, где им придется играть в одиночестве за высоким забором.

Встречаются еще более экзотичные варианты огораживания. Когда просто посередине общего двора за забором оказывается отдельная территория – для выгула детей или спортивной активности. И доступ туда только с ключом, который есть у неких арендаторов.

Да что дворы, есть примеры, когда ограждены целые кварталы и микрорайоны.

Увы, заборов в городе сейчас ставят много. Особенно в новых микрорайонах и кварталах. И это печально. Городское пространство по своей сути не предусматривает никаких ограждений, городу свойственно беспрепятственное перемещение по всей территории. Все эти примеры с заборами – это в основном уродливое извращение. Это порождение бедности, создание иллюзии безопасности. На деле мы видим лишь неудобство в перемещении территорией, выделение своего рода "привелигированных" членов общества: так, дети из детского сада играют на оборудованной чистой площадке, а дети из соседнего дома играют среди припаркованных машин; ученики гимназии играют в футбол на стадионе с искусственной травой, а местным пацанам просто негде мяч ударить, на школьный стадион их не пускают. При этом и на школу, и на детсадик тратятся деньги равномерно всех киевлян. Но блага от налогов получают избранные. И как правило эти "избранные" не лучше и не хуже других – просто им немного больше повезло.

Так что же не нужны заборы, надо их убрать? Пусть на чистой детской площадке садика опустившиеся взрослые распивают пиво, харкают, бьют там бутылки, да? К сожалению, и такая проблема есть. Бытовой вандализм и бескультурье – неприятные черты части наших людей. Но это не значит, что все должно быть ограждено заборами.

Есть другие методы. Запирать калитки только на ночь. Усилить службу сторожей или нанять специализированную охрану, полиция должна усилить патрулирование. Да, это стоит денег. Но лучше платить, чем загораживаться самим от себя.

Мы любим красивый, просторный, открытый Киев. Заборов и запертых калиток должно быть минимум.