Игорь Ляшенко журналист, директор Центра проектных исследований "Уровень жизни"

Зачем нужна местная полиция

Зачем нужна местная полиция //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ce0/80a/5cace080a4208.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ce0/80a/5cace080a4208.jpg 2019-04-10T08:14:00+03:00 Игорь Ляшенко

Разрисованные стены, битые фонари, все залеплено рекламой, повсюду мусор, уличные торговцы с земли и из киосков на каждом шагу, хаотичная парковка, риск встречи с хулиганом, собаки без поводка и намордника… Долго можно перечислять проблемы большого города, которые портят жизнь и ухудшают наш быт. Городские власти о проблемах, конечно, знают. Но самый частый ответ на претензию – "этим должна заниматься полиция, мы ничего не можем поделать".

И действительно, в нашей стране единственным органом, который может принудить к чему-то, наказать, пресечь, – это Национальная полиция. Которая имеет собственную вертикаль управления и подчинения. Никакого внешнего влияния на полицию нет: ни со стороны местных властей, ни общественности, ни рядовых граждан. За много лет полицейские выработали собственную шкалу приоритетов, где меры по поддержанию бытового порядка в городе стоят на последнем месте.

В мировой практике эта проблема решена. Почти в каждой стране существует минимум два типа полиции: государственная (как наша) и местная, которая подчиняется городским властям, финансируется из местных бюджетов и занимается местными, локальными проблемами.

Почему этого нет у нас? Потому что в Украине никто не привык делиться властью. Особенно центральная власть с местной. Даже если это власть по поимке граффитчиков или удалению с улиц пьяниц. Закон о местной полиции не принят, поэтому местные власти не имеют самых важных рычагов самоуправления: пресечения нарушения и наказания нарушителей.

Чтобы хоть как-то выйти из положения, принимаются квазиправовые решения, например, в последние недели подписываются меморандумы о сотрудничестве между Национальной полицией, местными госадминистрациями и организацией общественного статуса "Муніципальна варта". То есть, что-то сделать пытаются, но эффект даст только четкое правовое решение с четкими прописанными в законах правами и обязанностями.

Что должна делать местная полиция:

Следить за порядком в общественных местах (пресекать хулиганство, пьянство, сквернословие, конфликты); Патрулировать город для пресечения правонарушений; Охранять порядок на публичных мероприятиях (массовых собраниях, спортивных и культурных мероприятиях); Пресекать бытовой вандализм (граффити, расклейка рекламы, поломка скамеек и другого инвентаря); Пресекать экологически вредные действия (например, сжигание опавших листьев в жилых зонах, распространение пыли со строек); Пресекать выбрасывание мусора (как крупного, так и мелкого: окурки, стаканчики, бутылки); Контролировать правила парковки и наказывать за нарушение; Пресекать незаконную торговлю; Пресекать незаконное попрошайничество; Следить за правилами безопасного выгула собак; И, по сути, выполнять все полицейские функции, если этого требует обстановка.

Но главная задача – это предотвращение нарушений. Сейчас уличный торговец не боится полицейского, расклейщик реклам тоже не боится. Никто не боится, потому что знают, что полицейским их мелкий гешефт не интересен. Но никто не бросит окурок мимо урны, если будет знать, что где-то на него смотрит полицейский с правом и обязанностью выписать огромный штраф. И уверенностью, что он сделает это.

И, кстати, по этим вопросам местная полиция может вести и следствие. Например, выследить расклейщика незаконной рекламы, граффитчика. Или, скажем, увидеть грузовик со строительным мусором и отследить, где он его выбросит. Более того, могут быть отдельные службы местной полиции: по мусору и экологии, по паркованию, по торговле, и т.д.

Во всех крупных европейских городах местная полиция – серьезная и многочисленная. Например, в Праге штат местной полиции – более двух тысяч человек. На улицах европейских городов чаще всего мы видим именно эти местные полицейские структуры.

Они в форме, с дубинками, наручниками и баллончиками. Не обязательно с огнестрельным оружием. Как правило, они носят однообразную форму по всей стране, а их машины имеют одинаковую ливрею, хотя и действуют локально на своей территории. И форма, и обозначение машин должно отличаться от национальной полиции. Более того, в некоторых странах даже название "полиция" нельзя использовать для местных структур. Они называются Стражи, Гвардия, Охрана порядка. Чтобы граждане не путали эти структуры. Но как бы они ни назывались, именно наличие местной полиции позволяет властям эффективно управлять городом. А ее отсутствие приводит к деградации и хаосу.

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