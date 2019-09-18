Закон "О Киеве": не потерять за деталями главного

Парламент взялся за изменения в Законе "О Киеве". Проект обнародован на сайте Верховной Рады. Авторы законопроекта подготовили довольно объемный документ, изобилующий подробностями и тонкостями "особенностей" управления городом.

Именно это большое количество подробностей не позволяет дать документу однозначную оценку. Разработчики решали задачу, как объединить свободу местного самоуправления и подчиненность центральным органам власти, в первую очередь президенту. На мой взгляд, пока эта задача не решена, и законопроект, если будет принят в первом чтении, подвергнется серьезной доработке.

Я много пишу о проблеме управления Киевом, как о системных вопросах, так и частных проблемах. Сегодня качество и эффективность городского управления не выдерживает никакой критики. Киевляне проблемы видят ежедневно. Нужны серьезные системные перемены, косметические ничего не решат. Но эффект даст только следование определенным принципам.

Один из таких принципов – приближение управленческой системы к горожанам и эффективная доступная система местного самоуправления. Основа этого – административно-территориальное деление города.

Внутримуниципальное районирование в Киеве нужно обязательно. Управлять огромным трехмиллионным городом из одного центра невозможно. Сейчас районирование неэффективно – десять больших районов это мало, районные администрации все равно далеки от граждан. Увеличивать количество районов до 30, чтобы каждый охватывал приемлемые сто тысяч жителей – не выход. Знание элементарных управленческих принципов нам говорит, что эффективно управлять 30 подразделениями (районами) невозможно. Значит, надо строить трехуровневую иерархию управления: город-район-микрорайон. Или, скорее: город-округ (название под вопросом)-район. Мы определили, что Киев органически состоит из 80 районов (микрорайонов). Примерно по 5-10 в каждом из нынешних больших районов.

А теперь о самоуправлении. Оно нужно, но выборные рады низового уровня должны избираться именно на уровне новых, малых районов (микрорайонов). Там должны решаться те локальные проблемы, на которые могут повлиять местные жители. На уровне больших районов (округов) находятся системные задачи вроде образования, медицины, правопорядка. Они, в основном, не требуют прикладного участия граждан и их представителей. То есть, на уровне нынешних районов избираемые рады не нужны.

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А теперь внимание. Нужно ли это все прописывать в Законе "О Киеве"?

На мой взгляд, в новом законе должен быть прописан только сам принцип самоуправления и представительства (избрания местных рад). Их количество, границы, полномочия, – все это должно оставаться на уровне Киевской городской рады, как представительного органа всей киевской территориальной общины. Город – это единый живой организм. Он строится, появляются новые жилмассивы, осваиваются территории, на первый план выходят разные задачи. Поэтому местные власти должны быть свободны и полномочны принимать оперативные решения по городскому управлению. В том числе и в теме делегирования управленческих полномочий на различные уровни. Это должно происходить по мере проявления потребностей, накопления управленческого опыта и наработки традиций.

Итак, что должно быть по этой теме в Законе "О столице Украины – городе Киеве".

Определен принцип управления городом и внутригородскими административными единицами, принцип формирования представительских органов. Законом можно закрепить трехуровневую систему управления. Надо определиться с дефинициями. Это проблема. По Конституции сейчас у нас могут быть только "районы в городах". Нужны правки в статью 133.

Чего не должно быть в Законе "О столице Украины – городе Киеве".

Количества районов (округов, микрорайонов), их названий, зафиксированных полномочий, проистекающих из принципа самоуправления.

Да и вообще, вопрос внутреннего управления городом – это по определению вопрос местного самоуправления, как и формирование отношений между городской властью и районными властями. Собственно говоря, если бы нынешняя городская власть не работала спустя рукава, а киевский мэр был компетентным управленцем и прозорливым политиком, административно-территориальную реформу Киева можно было бы провести уже давно на основе имеющегося законодательства.

Также закон не должен определять, как городу формировать свой бюджет, и в какой степени бюджетные расходы делегировать на более низкие уровни управления. Особенно опасно закреплять законом для городских районов право на собственные поступления. Нельзя в городе устраивать конкуренцию за деньги на уровне районов и микрорайонов. Наоборот, город должен выравнивать условия жизни, работы, подтягивать до общего уровня более слабые микрорайоны…

Ну и, конечно же, в названии нового закона не должны быть слова "герой". Вообще непонятно, с какой радости это слово попало в нынешний вариант закона. Понятно, что это был рудимент советского времени, но ведь тогда логика требовала бы и добавления слов "дважды ордена Ленина, ордена Дружбы народов город-герой Киев".

Это, слава богу, учтено.

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