Игорь Ляшенко журналист, директор Центра проектных исследований «Уровень жизни»

Зарядка электромобиля возле дома – тысяча долларов с каждого

Зарядка электромобиля возле дома – тысяча долларов с каждого https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/08e/ffc/5c408effc86a0.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/08e/ffc/5c408effc86a0.jpg 2019-01-18T08:17:00+02:00 Игорь Ляшенко

Лет через 10-15 половина мирового автопарка будет электрической. По срокам можно, конечно, спорить, но с сутью не спорит никто. Даже наши чиновники упоминают 2030 год, как такой, когда электромобили займут очень существенную долю.

Мы сейчас не можем предсказать, насколько владение и эксплуатация электромобиля будет выгоднее, чем езда на топливном авто. Сейчас это в 10 раз выгоднее только за счет экономии на топливе. Безусловно, ситуация будет меняться. Государство захочет получить свое в виде налогов, которых пока нет. Наверняка электроэнергия для авто подорожает.

Пока это не важно. Сейчас не важно, какова цена на электроэнергию. Не важна стоимость до 100 Квт, свыше 600 КВт, имеющаяся зонность тарифов – все это много раз изменится в угоду экономике, политике, социальным требованиям, бизнес-интересам, коррупционным поползновениям…

Но это будет иметь значение потом. Сейчас несомненно одно – новая технология победит. Двигатели внутреннего сгорания (двс) исчезнут. Потому что электрические авто мощнее, просторней, эргономичней, экологичней, долговечней, ремонтопригодней… При этом, не обязательно экономичность останется самым важным критерием. Не исключено, что заряжать машину электроэнергией со временем станет так же дорого, как сейчас бензином.

В некоторых передовых странах процесс замещения авто с двс на электромобили уже идет полным ходом. У нас, можно сказать, еще и не начался. Мы пока присматриваемся, примериваемся, спрашиваем у немногочисленных водителей, как они рассчитывают маршрут, на сколько пробега хватает…

Насколько быстро процесс замещения пойдет в Украине, во-первых, зависит от платежеспособности украинцев, а во-вторых от развития инфраструктуры зарядки электромобилей. И если на первый фактор можно повлиять лишь косвенно, то над вторым возможна работа уже сейчас.

Неразвитая инфраструктура – сейчас самое тонкое место. Причем, не инфраструктура на трассах на нынешних АЗС, а самая прикладная возможность для зарядки машины возле дома. Прорыв в приобретении электромобилей произойдет тогда, когда обычный житель киевского спального массива будет иметь возможность заряжать свое авто прямо на своей стоянке, на том месте, где он ставит машину и сейчас. Нет проблем с зарядкой для живущих в индивидуальных домах. В розетку воткнул и все. Но большинство из нас все-таки живет в квартирах. Новые парки электрозарядок, которые устраивает сейчас бизнес на некоторых общественных и коммерческих парковках, а также около АЗС, погоды не сделают. Зарядка нужна каждому возле дома.

Вот я пользуюсь уже не новым бензиновым авто. Хорошая машина, но рано или поздно ее придется заменить. На что? На новую с двс? Но меня уже сейчас при каждой заправке "давит жаба", что я плачу за каждый километр пробега в 10 раз дороже, чем мог бы на электрическом авто. Купить электроавто? Но где заряжать? Ехать за три километра к коммерческой станции, там ждать, пока зарядится или топать полчаса до дома? Нет, это не годится, где же удобство?

Надо так: подъехал на свое парковочное место, там небольшой столбик с розеткой и специальным разъемом, воткнул, ушел домой, машина заряжается. Хоть целую ночь, скорость не принципиальна, главное утром выехать уверенным в своем авто. Вот наличие именно такой розетки на моем парковочном месте сподвигнет меня при выборе нового авто всерьез рассматривать электромобили.

Но возможно ли это – оборудовать электрозарядками все имеющиеся паркоместа? Или хотя бы существенную часть? И сколько это будет стоить? Это тем более актуально, что Минрегион инициирует принятие норм об обязательном наличии электрозарядок на парковках. Начать хотят с 5% мест.

Главная проблема, которая может помешать – это наличие лимитов по мощности в каждом конкретном случае. Хотя в среднем по городу это должно уравняться и дополнительных мощностей понадобиться не должно. Спасает то, что автомобили заряжаются ночью, а в квартире электроэнергия используется вечером и днем. Для эффективной зарядки авто нужна примерно такая же мощность, какая предусмотрена для средней квартиры – 10-15 кВт. И для этого достаточно сети 220. То есть, если машины заряжать с 11 вечера до 6 утра, то мощностей хватит. Это как раз и должен решить Минрегион, чтобы электрокомпании грамотно управляли имеющимися мощностями и не требовали слишком больших денег за подключение дополнительных мощностей.

Второй вопрос – стоимость. Индивидуальная зарядная станция стоит сейчас примерно 500 долларов. Но надо будет проложить электрокабель к каждому месту. И, скорее всего, провести дополнительные кабеля от ближайшего трансформатора. Это помимо собственно электрических работ, еще и дорожные – разрытие, асфальтирование. Если получится уложиться еще в сумму 500 долларов на одно место, то хорошо.

В итоге получаем примерную стоимость оборудования одного паркоместа зарядным устройством в одну тысячу долларов. И это если оборудовать не одно место, а оптом – сразу сто, двести. В этом есть смысл, но и стоимость проекта выходит в сто-двести тысяч долларов единовременной инвестиции. Многие ли из имеющихся клиентов придомовых автостоянок сейчас на такое готовы? При нынешней месячной оплате 400-800 грн выложить сразу 30 тысяч, даже если электромобиль пока только в мечтах.

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