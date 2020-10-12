Обучение в период пандемии: как образование перешло в онлайн и что мы из этого получили

В 2020 году онлайн-образование стало единственно возможным способом учиться в условиях пандемии. Оно настолько плотно вошло в наш привычный распорядок дня, что сложно представить — вся система онлайн-обучения начала развиваться лишь чуть больше 10 лет назад.

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Правда, текущий год для рынка онлайн-образования стал средоточием хаоса и изменений. Поэтому сегодня расскажу о том, как изменилось дистанционное обучение и онлайн-студенты за последние полгода.

10 лет онлайн-образования

До изобретения интернета попытки дистанционного обучения ограничивались "корреспондентским образованием", когда материалы приходили учащимся на почту. Такой формат находил своих ценителей, но их было мало.

История современного онлайн-образования для многих онлайн-пользователей начинается с языковых школ. 10 лет назад, когда интернет с компьютерами перестали быть новшеством, большинство людей продолжали учиться в университетах и иже с ними. Сфера изучения языков оказалась самой легкой на подъем и ушла в онлайн первой. К примеру, EnglishDom и Lingualeo основаны в 2010, а всемирно известный DuoLingo — в 2011.

Эксперименты оказались удачными и свободную нишу стали наполнять образовательные ресурсы. В 2011 появилась CodeAcademy, специализирующаяся на IT, в 2012 году всем известная Coursera, а в 2014 — украинский Prometheus. И с тех пор EdTech-рынок начал стремительно заполняться дистанционными образовательными проектами, покрывающими потребность людей в доступном обучении.

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Несмотря на видимое разнообразие проектов и ощущение полноты картины, развитие рынка шло очень медленно. Согласно исследованиям Babson Survey Research Group в 2013 году в онлайн-обучение было вовлечено всего 6,7 млн человек, а в 2014 году его объем составлял 165 млрд долларов. Это только 3% от рынка образования в целом.

Eurostat утверждает, что за пять последующих лет рынок вырос, но все еще недостаточно, чтобы назвать его полноценным аналогом классической системы — в 2019 году до начала эпидемии только 13% людей в Европе пробовали хотя бы один из продуктов онлайн-образования. Остальные 87% считали их неэффективными или знали о подобных проектах слишком мало.

Коронавирус изменил образование раз и навсегда

Поведение рынка образования кардинально изменилось в 2020 году. По данным UNESCO, 1,2 млрд детей в 186 странах мира из-за пандемии стали обучаться дистанционно. Именно школам в первую очередь пришлось в экстренном порядке адаптироваться под новые условия жизни. Получилось, мягко говоря, не очень. Занятия через Zoom и коммуникации в Viber с сотнями учеников оказались неудобными. И дети, и учителя постоянно путались, забывали отправить задания, из-за нагрузок часто падали сервера и обрывалась связь.

Если в вашей семье есть ребенок-школьник, то вы сами на своем опыте прочувствовали всю "прелесть" школьной дистанционки. Криво, косо, но альтернатив нет.

Даже несмотря на усилия Unicef и Microsoft по созданию специальной образовательной платформы, в школах все было не так радужно. Ведь как минимум у трети школьников просто нет доступа к дистанционному образованию.

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По результатам опроса социологической группы "Рейтинг", 72% украинцев не поддерживают дистанционное обучение и не хотят, чтобы дети продолжали учиться удаленно. По их мнению, у детей и подростков нет необходимого уровня дисциплины, чтобы учиться в таких условиях. Собственно, именно поэтому с началом сентября все ринулись в школы.

Но взрослые почувствовали настоящий бум онлайн-образования. Практически все образовательные онлайн-проекты получили огромный прирост посетителей и новых клиентов.

К примеру, в феврале 2020, до начала жестких ограничений, трафик Coursera был 27 млн посетителей. А уже в апреле — 74,6 млн. Рост почти в три раза за два месяца. При этом трафик остался выше 70 миллионов и в следующие месяцы. Новые пользователи не просто зарегистрировались — они продолжили учиться.

С нашей онлайн-школой английского языка EnglishDom та же ситуация. Трафик на сайт удвоился, а количество клиентов выросло на 30%. Нам пришлось значительно увеличить штат онлайн-преподавателей, чтобы удовлетворить потребности всех новых студентов. Сейчас у нас работает 900 специалистов — вдвое выше, чем в прошлом году.

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В феврале 2020 года Knowledge Sourcing Intelligence опубликовали исследование глобального EdTech-рынка с прогнозом на период 2020-2025. Эксперты проанализировали динамику роста онлайн-образования во всех мировых регионах и пришли к выводу, что в 2025 году вся отрасль должна вырасти почти в два раза. По оценкам аналитиков, предположительный объем рынка должен составить примерно 350 млрд долларов.

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Естественно, вся статистическая информация была собрана до начала карантина. Потому что сейчас рынок растет настолько стремительно, что уже в 2021 году прогнозы могут сбыться. Исходя из динамики развития отдельных компаний, темпы роста рынка превосходят все ожидания экспертов.

Меняется не только сам онлайн-рынок образования, но и его целевая аудитория

С началом карантина мы заметили, что ядро нашей целевой аудитории меняется. Поэтому мы провели отдельное исследование ЦА, чтобы прояснить ситуацию и обнаружили интересный факт.

Женщины в период карантина стали очень активно изучать английский. Сейчас они составляют 65% студентов EnglishDom. При этом почти 58% изучают язык для развития в своей специальности или бизнесе.

Меняются аудитории не только языковых курсов, но и всех образовательных онлайн-проектов. Университет UTEP пришел к аналогичным выводам в своем исследовании. Исходя из данных их исследования, 65% учеников систем онлайн-обучения — женщины. Сегодня рынок дистанционного образования растет, а женщины стали основным потребителем продуктов этого рынка.

Если интерпретировать данные, которые у нас есть, получаем следующее ядро целевой аудитории:

Женщина, 32 года, жительница столицы или крупного города, с высшим образованием, которая изучает английский для карьерного роста, развития в своей профессии или в бизнесе.

Для сравнения, до карантина процентное соотношение мужчин и женщин среди студентов EnglishDom было примерно равным. В 2019 году женщины составляли 53,5% нашей целевой аудитории.

Исходя из имеющихся данных, рост женской аудитории в онлайн-образовании — новая тенденция, которую заметили не только мы. Coursera, к примеру, активно запускает отдельные курсы специально для женщин. При всем этом общие характеристики целевой аудитории практически не изменились. 33,2% учеников Coursera изучают бизнес-курсы, а еще 40,2% — прокачивают профессиональные навыки или получают новую специальность.

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2020 год стал причиной очень активного развития дистанционного образования. И вместе с этим стало ясно, что оно — не для всех. У большинства школьников просто нет необходимого уровня самодисциплины, чтобы оно было хоть как-нибудь эффективным. Зато взрослые почувствовали, что EdTech — это отличный способ развиваться как в профессиональном плане, так и в личностном.

Пандемия дала настолько мощный живительный толчок всей отрасли онлайн-образования, что теперь она развивается просто колоссальными темпами. И каждый найдет в ней что-то полезное для себя.

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