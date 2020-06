Три мифа об английском языке (укр.)

Кажуть, що найціннішим інструментом людини є її власний розум. Але і його помилки вартують дорого. Десять років тому, маючи дві освіти – філолога англійської мови та комп’ютерного інженера – я вирішив поєднати ці два напрямки. Я почав викладати англійську за допомогою листів по e-mail. Виявилося, що це не дуже практично – людей потрібно надихати на досягнення емоційно, наче тренер – спортсмена. На щастя, вже з’явився скайп і ми почали давати екзотичні на той час уроки по відеозв’язку. Потім ми створили в інтернеті цифровий підручник і сьогодні через нього у нас вже займається 5 тис. людей по відеозв’язку з викладачами, ще 45 тис. користуються нашими безкоштовними IT-сервісами. За час викладання ми виявили 3 головних міфа, з якими найчастіше приходять в школу англійської. В цій колонці я хочу розказати про них та поділюся своїм поглядом, як можна дати собі раду з цими питаннями.

Міф 1. В англійській мові складна граматика

Реклама

Це найпоширеніший міф. Ми постійно чуємо: в англійській мові складні часи і складна граматика, вивчити всі 25 часів – просто неможливо.

Насправді, англійська мова – найпростіша у вивченні порівняно з іншими іноземними мовами. Наприклад, в німецькій – додається система закінчень, у французькій – складніша система змін часових форм у дієсловах.

Тут можна дати пораду – не концентруйтесь на граматиці та назві часів. Просто вивчіть речові моделі – форми та шаблони, які допомагають в кожній конкретній ситуації правильно побудувати речення. Для вас не так важливо, чи це Present Perfect, чи Present Perfect Continuous. Просто завчіть наче формулу, наприклад, "I have done" та "I've been doing" і відчуйте в якій ситуації цей шаблон працює. І потім "набравши" собі таких шаблонів, наповнюйте їх кожен раз потрібними словами.

Звідки ж береться міф про складність англійської? По-перше, завжди складно вчити не рідну мову. По-друге, внутрішня будова англійської дуже відрізняється від української. Справа в тім, що в українській чи російській – інша структура, так звана "синтетична". Це значить, що думку можна висловлювати в будь-якій варіації. Англійська – структурована, тобто аналітична мова. Для нас будувати фразу послідовно незвично, тому складно.

Реклама

Проте головне – не ускладнювати ще й самостійно. В граматиці мають розбиратися філологи та лінгвісти, які професійно займаються мовою. Тоді як користувачі мають навчитися оперувати готовими інструментами – шаблонами.

Міф 2. Навчитись говорити без акценту

І якщо опанувати часи цілком можливо, то з акцентом ситуація зворотня. Будемо відверті: якщо англійська не є вашою рідною мовою, у вас завжди буде той чи інший акцент. Навіть якщо ви довго мешкаєте закордоном, певний акцент вашої рідної мови все одно зберігається. Адже ще в дитинстві у нас формується артикуляційний апарат під рідну мову.

Ви можете знати англійську "на 5+", бути на просунутому рівні advanced, роз’яснювати граматику мови краще, ніж самі носії, але акцент зберігатиметься. До речі, часто бувають ситуації, коли людям мова дається легко, а ось той самий суто американський, чи гарний британський акценти опанувати не вдається.

Британська англійська буде тільки у британця, в іншому разі це вже буде "українська британська". Саме тому людям, які вже знають англійську на рівні Intermediate, я б рекомендував займатися хоч би трохи з носієм мови. Сьогодні, в час розвитку онлайн-освіти, це стало більше ніж реально. Це допоможе вдосконалити вимову та наблизитись до того, як говорять носії. Акцент не переробити, але над вимовою – правильним наголосом, інтонацією речень та словами без помилок – над цим можна і треба працювати. Наприклад, слухати влоги чи подкасти, самому читати вголос, при цьому записувати себе на диктофон та виправляти недоліки.

В тренде Рада назначила министра защиты окружающей среды

За винятком крайніх випадків, коли людина не вірно говорить слова і має жахливий акцент, який ріже слух носіям, найчастіше акцент ні на що не впливає. І пам’ятайте, завжди є можливість компенсувати акцент впевненою та емоційною манерою комунікувати під час спілкування. Врешті-решт, вашому співрозмовнику має бути просто цікаво.

Міф 3. Вивчити мову за місяць

Реклама

Часом люди бачать приклади тих, хто вже опанував англійську, знають про наявність усіх тих сучасних технологій в навчанні і у них виникає припущення, що мову можна вивчити легко та швидко. На жаль, людський мозок не навчився сприймати та відтворювати навички з швидкістю технологій. Тому за місяць англійську не вивчити навіть з найкращими інструментами.

Проте за той самий місяць можна опанувати якийсь сегмент мови. Треба поставити конкретну мету. Наприклад, навчитися проводити презентацію англійською, тощо.

Скільки ж потрібно часу, щоб опанувати мову? Щоб досягти середнього рівня необхідно 1-1,5 року за умови занять два рази на тиждень та самостійної роботи з домашніми завданнями, з періодичним переглядом, наприклад, відео-блогів. Щоб досягти рівня advanced, потрібно 3 роки.

Вирішити проблему з мотивацією допомагає конкретний результат, який ви маєте детально уявити.

Але крім віри в дивовижний місяць та секретну технологію з вивчення англійської є зворотна крайність. Відповідальна людина може дивитися на англійську як на гігантську гору, яку треба вивчити усю. Цей підхід як до непосильного велетенського предмету ми приносимо зі школи та інституту. Спробуйте по-іншому – не уявляйте, що маєте вивчити усю мову, натомість вивчайте конкретний сектор мови, який вам потрібен саме під конкретну ситуацію.

Реклама

Наприклад, вам потрібно провести ділові перемовини. Візьміть реальні приклади таких ситуацій. Подивіться, які структури та фрази використовуються, розберіть їх, щоб опанувати. Сформулюйте набір обов’язкових слів, розберіть граматичні структури, знайдіть шаблони мови, як вони поєднуються, як застосовуються. Потренуйтесь відтворювати їх усно чи письмово, в залежності від потреби. Відпрацюйте тему з викладачем. Нарешті спробуйте використати на практиці.

Отже, головне – розібрати мову на основні шаблони та вивчити їх для використання, а назви часів можна навіть не вивчати. Не завищуйте очікувань – прагнути говорити ідеально, зокрема, без акценту, не потрібно. Проте відпрацьовувати вимову потреба є. Замість стратегії чарівного місяця дотримуйтесь стратегії чарівного півроку чи року. Ну а не втратити мотивацію вам допоможе фантазія та уявлення того, в яких конкретних ситуаціях ви мрієте використовувати англійську.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама