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Муса Магомедов

народный депутат Украины

360 тысяч украинцев остались без работы в период коронакризиса

30 июня, 12:54

Такие цифры на днях обнародовал Госцентр занятости. Это колоссальная трагедия. Да, Рада выделила за борьбу с последствиями "короны" 64 миллиарда. Да, в эту суму входит поддержка бизнеса, а почти 5 миллиардов пойдут на выплату пособий по безработице. Да, существует рад дополнительных мер, которые мы прорабатываем в комитете экономического развития. Готовится закон о помощи ресторанному бизнесу.

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Мы также выступаем за мораторий на проверки бизнеса до конца года, пытаемся убирать лишние лицензии. Вот только сложно помочь, когда зарплаты выплачиваются в конвертах.

Вся эта ситуация еще раз актуализировала давнюю задачу: нужно создать налоговые условия, в которых бизнесу будет выгодно работать в белую.

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Сейчас бизнес работает в условиях повышенного налогового давления. Поэтому нужно думать о новом Налоговом кодексе. Нынешняя система налогообложения не дает нормально развиваться ни малому, ни среднему, ни крупному бизнесу. Ее нужно точно переделывать.

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налоги работа кризис Налоговый кодекс безработица Муса Магомедов

Источник: Сегодня

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