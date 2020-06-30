360 тысяч украинцев остались без работы в период коронакризиса

Такие цифры на днях обнародовал Госцентр занятости. Это колоссальная трагедия. Да, Рада выделила за борьбу с последствиями "короны" 64 миллиарда. Да, в эту суму входит поддержка бизнеса, а почти 5 миллиардов пойдут на выплату пособий по безработице. Да, существует рад дополнительных мер, которые мы прорабатываем в комитете экономического развития. Готовится закон о помощи ресторанному бизнесу.

Реклама

Мы также выступаем за мораторий на проверки бизнеса до конца года, пытаемся убирать лишние лицензии. Вот только сложно помочь, когда зарплаты выплачиваются в конвертах.

Вся эта ситуация еще раз актуализировала давнюю задачу: нужно создать налоговые условия, в которых бизнесу будет выгодно работать в белую.

Сейчас бизнес работает в условиях повышенного налогового давления. Поэтому нужно думать о новом Налоговом кодексе. Нынешняя система налогообложения не дает нормально развиваться ни малому, ни среднему, ни крупному бизнесу. Ее нужно точно переделывать.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама