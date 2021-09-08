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Муса Магомедов

Агрохолдинги могут дать деньги на повышение пенсий

Муса Магомедов

народный депутат Украины

8 сентября, 10:52
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Недавно министр финансов Марченко заявил, что 40-летним пенсии не светят. По словам министра, плохо работающая экономика, плохая демография и большой теневой сектор не дают возможности наполнять бюджет Пенсионного фонда. В принципе, г-н Марченко Америки не открыл, об этих проблемах давно говорят эксперты. Как и о том, что миллиарды долларов можно привлечь в бюджет, если перекрыть контрабанду на таможне и побороть коррупцию.

С последними двумя пагубными явлениями мы боремся все 30 лет независимости, а воз, как говорится, и ныне там. Нужно менять подходы, искать дополнительные источники доходов госбюджета. И таким источником вполне может стать более справедливое, чем сейчас, налогообложение агрохолдингов. Чтобы не быть голословным, приведу пример. Доля добывающей промышленности в ВВП – 6%, при этом за первое полугодие 2021 года предприятия отрасли заплатили 13,4 млрд грн налога на прибыль. У сельского хозяйства доля 13%, а заплатили аграрии всего 390 млн грн налогов.

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В чем причина такой диспропорции? Эксперты считают, что дело в том, что крупные агрохолдинги работают на четвертой группе единого налога. Это позволяет им освобождать свои самые успешные компании от уплаты налога на прибыль. Отсюда у агрохолдингов возникает сверхприбыль. Например, "Кернел" по итогам последнего маркетингового года отчитался о 400 млн долл. прибыли. Однако по сумме уплаты налогов агрохолдинг занимает 147-е место.

Чтобы не вызывать лишний шум в прессе, агрохолдинги научились "маскировать" свое уклонение от уплаты налогов. В СМИ промелькнуло сообщение, что МХП за три года заплатил в бюджет 12 млрд грн налогов. Для обычного обывателя это звучит, как отчет социально ответственной компании. Но на самом деле не все так просто. Из указанной суммы налог на прибыль составил лишь 569 млн грн, то есть в среднем 190 млн грн в год. Оставшиеся 11,4 млрд грн – это не что иное, как налоги, перечисленные за работников, и НДС, который платят потребители.

Если правительство разберется с этой ситуацией и заставит агрохолдинги платить налоги на общих основаниях, то бюджет получит дополнительно десятки миллиардов гривен в год. Этого вполне хватит чтобы, например, поднять пенсии пенсионерам и дать им возможность пережить стремительный рост цен на продукты питания. Деньги есть, было бы желание их получить.

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