google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🚗 Дрифт на Софийской площади 🏅 Наша гордость! Медалисты Олимпиады 🔥 Власть против Нацкорпуса 🇺🇦 День независимости Украины - 2021
Блоги
Муса Магомедов

Бизнес призывает власть разработать механизмы господдержки декарбонизации

Муса Магомедов

народный депутат Украины

13 августа, 14:46
Копировать ссылку
Ссылка скопирована

В конце июля правительство одобрило обновленный Второй национально-определенный вклад Украины в Парижское соглашение (НОВ2). Этот документ зафиксировал обязательства нашей страны сократить выбросы СО2 к 2030 году на 65%, по сравнению с уровнем 1990 года.

Реклама

Достичь целевого показателя планируется с помощью проведения таких мероприятий, как экомодернизация промышленности и энергетики, обеспечение энергоэффективности зданий, переход на электротранспорт и реформа управления отходами. Общая стоимость реализации НОВ2 по предварительным оценкам составит более 102 млрд евро.

Украинский бизнес считает, что цели, заложенные Кабмином в НОВ2, являются завышенными, то есть реально невыполнимыми. По оценкам промышленников, даже если государство гарантирует необходимый объем инвестиций, до 2030 года парниковые выбросы можно будет сократить до 40-45%. Кроме того, у бизнеса есть ряд принципиальных замечаний к содержанию документа.

Например, по мнению предпринимателей, в украинском НОВ2 нет четких ориентиров, на которые должна выйти экономика после выполнения плана. В сценарии № 1 сказано, что возобновляемые источники энергии должны составлять 14% в 2030 году, а в сценарии № 2 – 30%. Между этими цифрами – пропасть инвестиций и работы по созданию соответствующей инфраструктуры и законодательства.

Также, по мнению бизнеса, в документе не указан ожидаемый эффект от внедрения национальной системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов. Уже в следующем году данные о выбросах могут вырасти, что потребует корректировки Национального кадастра выбросов парниковых газов. Промышленники считают, что правительство должно разработать секторальные планы сокращения выбросов СО2. Каждый из них должен учитывать тенденции развития экономики и конкретные механизмы господдержки.

Реклама

Но самая главная претензия бизнеса к НОВ2 – отсутствие детализации инвестиций. Во-первых, необходимо понимать, откуда будут поступать средства. Для этого нужно четко прописать механизмы привлечения международного финансирования и государственной поддержки. Во-вторых, следует рассчитать потребности отраслей в инвестициях. Например, по оценке экспертов, на энергетику и промышленность придется около 63% всех вложений.

Принять документ НОВ2, чтобы презентовать его на экологическом саммите в Глазго, – это не то, что нужно украинскому бизнесу. Промышленники хотят видеть детализированный, дееспособный документ, по которому можно работать. Поэтому бизнес призывает правительство доработать НОВ2 и сосредоточить усилия на разработке регуляторной базы для привлечения инвестиций и механизмов господдержки декарбонизации.

Принципиально важно принять законопроект о создании государственного фонда декарбонизации. Это позволит начать аккумуляцию ресурсов, необходимых для реализации экопроектов, и обеспечить целевое использование экологического налога.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Итоги
В тренде
Тесты на Сегодня
Показать больше
Истории про спорт
Больше историй
психология азарта
Больше советов
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Курс доллара сегодня
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-2019 в Украине
1263 случая за сутки
Подробнее
Комаровский в теме
Какой тест на СOVID-19 самый надежный
Спроси у доктора
Власть
До встречи осталось
дней
часов
минут
секунд
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Арчи Йейтс сыграет в ремейке «Один дома» от Disney+. Как вам главный герой?
Международный день левши
Самые известные левши среди звезд
Быть в курсе
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Для родителей
Аптечка малыша в отпуск и дома
Собрать
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Где Украина? Узнай!
Грядущие события в сферах музыки и кино

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Гороскоп на август
Для всех знаков зодиака
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять