Бизнес призывает власть разработать механизмы господдержки декарбонизации

В конце июля правительство одобрило обновленный Второй национально-определенный вклад Украины в Парижское соглашение (НОВ2). Этот документ зафиксировал обязательства нашей страны сократить выбросы СО2 к 2030 году на 65%, по сравнению с уровнем 1990 года.

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Достичь целевого показателя планируется с помощью проведения таких мероприятий, как экомодернизация промышленности и энергетики, обеспечение энергоэффективности зданий, переход на электротранспорт и реформа управления отходами. Общая стоимость реализации НОВ2 по предварительным оценкам составит более 102 млрд евро.

Украинский бизнес считает, что цели, заложенные Кабмином в НОВ2, являются завышенными, то есть реально невыполнимыми. По оценкам промышленников, даже если государство гарантирует необходимый объем инвестиций, до 2030 года парниковые выбросы можно будет сократить до 40-45%. Кроме того, у бизнеса есть ряд принципиальных замечаний к содержанию документа.

Например, по мнению предпринимателей, в украинском НОВ2 нет четких ориентиров, на которые должна выйти экономика после выполнения плана. В сценарии № 1 сказано, что возобновляемые источники энергии должны составлять 14% в 2030 году, а в сценарии № 2 – 30%. Между этими цифрами – пропасть инвестиций и работы по созданию соответствующей инфраструктуры и законодательства.

Также, по мнению бизнеса, в документе не указан ожидаемый эффект от внедрения национальной системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов. Уже в следующем году данные о выбросах могут вырасти, что потребует корректировки Национального кадастра выбросов парниковых газов. Промышленники считают, что правительство должно разработать секторальные планы сокращения выбросов СО2. Каждый из них должен учитывать тенденции развития экономики и конкретные механизмы господдержки.

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Но самая главная претензия бизнеса к НОВ2 – отсутствие детализации инвестиций. Во-первых, необходимо понимать, откуда будут поступать средства. Для этого нужно четко прописать механизмы привлечения международного финансирования и государственной поддержки. Во-вторых, следует рассчитать потребности отраслей в инвестициях. Например, по оценке экспертов, на энергетику и промышленность придется около 63% всех вложений.

Принять документ НОВ2, чтобы презентовать его на экологическом саммите в Глазго, – это не то, что нужно украинскому бизнесу. Промышленники хотят видеть детализированный, дееспособный документ, по которому можно работать. Поэтому бизнес призывает правительство доработать НОВ2 и сосредоточить усилия на разработке регуляторной базы для привлечения инвестиций и механизмов господдержки декарбонизации.

Принципиально важно принять законопроект о создании государственного фонда декарбонизации. Это позволит начать аккумуляцию ресурсов, необходимых для реализации экопроектов, и обеспечить целевое использование экологического налога.