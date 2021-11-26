Блоги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📣 Что скажет Зеленский? 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 👜 Черная пятница 2021
Блоги
Муса Магомедов

Будущее инвестиций в ГМК и декарбонизация

Муса Магомедов

народный депутат Украины

26 ноября, 12:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована

На климатическом саммите в Глазго Украина подтвердила свои обязательства. Они зафиксированы в обновленной версии национально-определенного вклада в Парижское соглашение НОВ2. Согласно данному документу, наша страна обязуется к 2030 году сократить выбросы СО2 на 65% от уровня 1990 года. До 2060 года украинская экономика должна стать углеродно-нейтральной, то есть экономикой с нулевыми выбросами парниковых газов.

Чтобы достичь поставленных целей в сфере декарбонизации, Украине необходимо обратить особое внимание на металлургию. По оценкам экспертов, здесь сегодня генерируется 26% национальный выбросов СО2. Этот показатель значительно выше, чем в среднем по миру, где металлургия производит всего 6% выбросов углекислого газа. Статистика показывает, что собственные инвестиции украинских металлургических заводов в экомодернизацию растут. Если в 2017 году на эти цели было направлено 4,1% всех капитальных инвестиций ГМК или 55 млн долл., то в 2020 году – 8,3% или 138 млн долл.

Реклама

Много это или мало? По оценкам экспертов, только на внедрение наилучших доступных технологий и методов управления (НДТМ) по снижению выбросов отечественным предприятиям ГМК необходимо 6,6 млрд долл. инвестиций. Для достижения углеродной нейтральности украинской металлургии потребуются инвестиции в объеме 25,5 млрд долл. Поэтому суммы, которые сегодня вкладывают меткомбинаты в экомодернизацию, крайне малы по сравнению с теми, которые необходимо вкладывать для достижения целей декарбонизации.

Государству важно понять, что декарбонизация не является проблемой исключительно ГМК, это проблема, которую необходимо решать совместными усилиями власти и бизнеса. Государство должно создать инструменты финансовой поддержки декарбонизации в промышленности, такие как государственный фонд декарбонизации. В него можно зачислять часть поступлений от эконалога, как это предусмотрено в законопроекте, зарегистрированном в парламенте. Его нужно принять и двигаться веред, так как сами компании не осилят объем инвестиций, необходимый для декарбонизации.

Кроме того, власть должна понимать, что инвестиционный цикл в металлургии составляет 20 лет. Нельзя просто принять решение и завтра получить результат. Здесь необходимо долгосрочное государственное планирование. Поэтому в ближайшие 10 лет власть и бизнес в Украине должны принять решения какие именно технологии декарбонизации будут внедряться и разработать подробную дорожную карту по достижению поставленных целей. На перестройку под новые реалии зеленой экономики отечественной металлургии потребуется 30-40 лет, и этот путь она должна пройти вместе с государством, чтобы максимально эффективно использовать все имеющиеся ресурсы и возможности.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Популярное за сутки
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиумпредложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Гаджет-гайд
Лучшие предложения к Черной пятнице
В корзину!
Дневник независимости 🇺🇦

26 ноября 1991. Состоялось первое заседание Конституционной комиссии, возобновившее конституционный процесс в Украине...

Погрузиться в тот день
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Что изменилось?
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
Комаровский в теме
Нужен ли постельный режим при ОРВИ?
Спроси у доктора
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Stop Fake
COVID-вакцина влияет на ДНК?
Узнать правду
Короновирус за неделю

96 282

заболело за неделю в Украине

-23%

Вакцинация
По состоянию на 25 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
10 610 359
Люди, которые получили минимум одну дозу
13 164 649
Всего введенных доз 23 775 008
Детальнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,39
19,31
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,97
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.03

Российский рубль (₽)

0.3616

Евро (€)

30.34

Наибольшие состояния в долларах
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Стать ближе к Илону Маску
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — самый популярный хит в истории чарта
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Узнать
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять