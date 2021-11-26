Будущее инвестиций в ГМК и декарбонизация

На климатическом саммите в Глазго Украина подтвердила свои обязательства. Они зафиксированы в обновленной версии национально-определенного вклада в Парижское соглашение НОВ2. Согласно данному документу, наша страна обязуется к 2030 году сократить выбросы СО2 на 65% от уровня 1990 года. До 2060 года украинская экономика должна стать углеродно-нейтральной, то есть экономикой с нулевыми выбросами парниковых газов.

Чтобы достичь поставленных целей в сфере декарбонизации, Украине необходимо обратить особое внимание на металлургию. По оценкам экспертов, здесь сегодня генерируется 26% национальный выбросов СО2. Этот показатель значительно выше, чем в среднем по миру, где металлургия производит всего 6% выбросов углекислого газа. Статистика показывает, что собственные инвестиции украинских металлургических заводов в экомодернизацию растут. Если в 2017 году на эти цели было направлено 4,1% всех капитальных инвестиций ГМК или 55 млн долл., то в 2020 году – 8,3% или 138 млн долл.

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Много это или мало? По оценкам экспертов, только на внедрение наилучших доступных технологий и методов управления (НДТМ) по снижению выбросов отечественным предприятиям ГМК необходимо 6,6 млрд долл. инвестиций. Для достижения углеродной нейтральности украинской металлургии потребуются инвестиции в объеме 25,5 млрд долл. Поэтому суммы, которые сегодня вкладывают меткомбинаты в экомодернизацию, крайне малы по сравнению с теми, которые необходимо вкладывать для достижения целей декарбонизации.

Государству важно понять, что декарбонизация не является проблемой исключительно ГМК, это проблема, которую необходимо решать совместными усилиями власти и бизнеса. Государство должно создать инструменты финансовой поддержки декарбонизации в промышленности, такие как государственный фонд декарбонизации. В него можно зачислять часть поступлений от эконалога, как это предусмотрено в законопроекте, зарегистрированном в парламенте. Его нужно принять и двигаться веред, так как сами компании не осилят объем инвестиций, необходимый для декарбонизации.

Кроме того, власть должна понимать, что инвестиционный цикл в металлургии составляет 20 лет. Нельзя просто принять решение и завтра получить результат. Здесь необходимо долгосрочное государственное планирование. Поэтому в ближайшие 10 лет власть и бизнес в Украине должны принять решения какие именно технологии декарбонизации будут внедряться и разработать подробную дорожную карту по достижению поставленных целей. На перестройку под новые реалии зеленой экономики отечественной металлургии потребуется 30-40 лет, и этот путь она должна пройти вместе с государством, чтобы максимально эффективно использовать все имеющиеся ресурсы и возможности.