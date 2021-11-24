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Муса Магомедов

Дефицит лома ставит крест на декарбонизации

Муса Магомедов

народный депутат Украины

24 ноября, 13:47
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После климатического саммита в Глазго страны – участницы Парижского соглашения включились в глобальную гонку декарбонизации. Несмотря на разногласия, участники саммита сошлись во мнении, что планета перегревается значительно быстрее, чем предполагалось. Значит усилия по снижению парниковых выбросов необходимо умножить.

Современные экотехнологии являются очень дорогими, а на их внедрение требуется много времени. Чтобы в ближайшие годы достичь ощутимого прогресса в декарбонизации, миру нужен инструмент, отвечающий критериям "дешево и сердито". Таким инструментом является использование лома в металлургическом производстве. На сегодняшний день это самая дешевая и простая технология.

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По оценкам экспертов, одна тонна лома снижает выбросы СО2 на 1,5 т и при этом экономит 740 кг угля и 1,4 т руды. Это означает, что у стран, обладающих значительными запасами лома, будет больше шансов показать необходимый прогресс в декарбонизации. Таким образом, Глазго стал точкой отсчета глобальной торговой войны за металлолом. Ее главным принципом может стать "свое – не отдавать, чужое – забирать".

Быстрее всех включился в "боевые действия" Европейский Союз. Недавно Еврокомиссия озвучила проект инициативы по ограничению экспорта лома из ЕС в страны, не входящие в ОЭСР. Эксперты считают, что данная инициатива направлена против Китая, который недвусмысленно заявляет о желании стать лидером в процессе декарбонизации и построении зеленой экономики будущего. Но попутно от решения Евросоюза могут пострадать также Индия, Иран и Россия.

Уверен, что действия ЕС в конечном итоге вызовут в мире волну национальных мораториев на экспорт лома. Каждая страна захочет гарантировать себе и своей металлургии доступ к стратегически важному сырью. Украина пока находится в очень уязвимом положении. Экспортная пошлина в 58 евро/т уже явно не может остановить форсированный экспорт лома из страны. Это не удивительно, ведь мировые цены на лом преодолели отметку в 500 долл./т.

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За десять месяцев из Украины было экспортировано 504 тыс. т лома, что в 24,5 раза больше, чем за весь 2020 год. Это не только ставит крест на перспективах национальной декарбонизации, но и создает опасность массовой остановки меткомбинатов из-за нехватки сырья. Мы не можем себе позволить рисковать благополучием отрасли, создающей 10% ВВП и 200 тыс. рабочих мест. Экспорт лома необходимо срочно остановить, если мы хотим сохранить металлургию и выполнить обязательства по декарбонизации. Предлагаемая Минэкономики новая пошлина на лом в 200 евро/т является хорошим решением, но его нужно принимать как можно быстрее.

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