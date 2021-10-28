Декарбонизация vs Деиндустриализация

Любая реформа должна быть осмысленной. Тем более, если речь идет о декарбонизации.

Если внимательно посмотреть на утвержденный правительством Второй национально-определенный вклад в Парижское соглашение, возникают сомнения, за счет чего на самом деле наша власть собирается снизить выбросы СО 2 .

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Напомню, что в этом документе Украина берет на себя обязательство до 2030 года снизить объемы выбросов на 65% от уровня 1990 года. Сделать это можно двумя способами: либо провести экомодернизацию промышленности, либо закрыть большинство предприятий, то есть провести деиндустриализацию.

Чтобы понять "всю глубину наших глубин", давайте сравним Украину с Турцией — одним из наших главных конкурентов на мировом рынке металла. С 1990-го Турция увеличила ВВП и объемы выбросов в три раза. В планах турецких властей до 2030 года ускоренно развивать национальную экономику, увеличив при этом выбросы в два раза от нынешнего уровня. При этом Турция имеет также свой национально-определенный вклад в парижское соглашение. Согласно этому документу, власти страны обязуются до 2030 года снизить выбросы на 21%. Причем уровень выбросов Турции через десять лет будет +500% к уровню 1990 года.

Цифры кажутся невероятными, но они реальные. И дело здесь не в цифрах, а в подходах и правильной расстановке приоритетов. Скажите, кто заставлял наших чиновников из Минприроды написать именно 65%? Каждая страна самостоятельно определяет итоговую цифру, исходя из своих национальных экономических интересов и стратегии развития экономики. В чем же тогда заключается наша стратегия? Если в НОВ-2 нет конкретных источников и механизмов финансирования декарбонизации, то тогда за счет чего мы будем сокращать выбросы? Неужели за счет деиндустриализации, то есть сворачивания национальной промышленности?!

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Эти вопросы сегодня очень важны. В ноябре в Глазго состоится климатический саммит, на котором Украина презентует НОВ-2, то есть те самые 65%, которые появились в документе, несмотря на многочисленные обращения и предостережения бизнеса. Напомню, промышленники просили Минприроды и Кабмин зафиксировать в документе, как минимум, 55%, хотя и этот уровень также трудно достижим, учитывая полное отсутствие в Украине государственной поддержки декарбонизации. Признавать и исправлять свои ошибки никогда не поздно. Очень надеюсь, что новый министр экологии и его команда смогут внести коррективы в НОВ-2, скоррелировав его со Стратегией развития экономики до 2030 года, которую утвердил Кабмин.