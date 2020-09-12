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Муса Магомедов

народный депутат Украины

Делу против "Роттердам+" делают искусственное дыхание

12 сентября, 07:34

В деле "Роттердам+" нужно поставить точку. Жирную. Официально. На самом высоком уровне. Чтобы раз и навсегда прекратить это нелепое барахтанье двух недешевых в обслуживании государственных органов в куче фейковых обвинений. Чтобы пресечь дальнейшие попытки реанимировать дело в интересах некоторых бизнес-групп. Чтобы избежать очередного коллапса на угольном рынке или срыва отопительного сезона.

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Процессуальный прокурор САП Виталий Пономаренко внес в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела. Но НАБУ, потратившее на заведомо бесперспективное следствие 3,5 года и 96 миллионов государственных гривен, намерено оспаривать закрытие. То бишь, масштабная экспертиза СБУ, выводы 10 украинских государственных, а также четырех международных исследовательских институтов об отсутствии каких-либо убытков при применении формулы, для бюро – не имеют значения.

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НАБУ и САП, похоже, не обладают волей достаточной, чтобы противостоять хотелкам влиятельных украинцев и огромному политическому давлению. Им бы сейчас поддержка руководства страны не помешала. Недавно, власти уже сказали "А" в этом деле, согласовав с "Укрэнерго" закупку украинского угля по цене сформированной на основе "Роттердам+", чем, фактически, признало эффективность формулы. Пора сказать "Б"…

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дело НАБУ Роттердам Укрэнерго
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