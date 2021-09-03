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Муса Магомедов

Для выполнения климатических обязательств нужен мораторий на экспорт лома

Муса Магомедов

народный депутат Украины

3 сентября, 15:58
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Украина обязалась сократить выбросы парниковых газов к 2030-му на 65% от показателей 1990 года. Эта амбициозная цель зафиксирована в тексте Второго национально-определенного вклада (НОВ2) нашей страны в Парижское соглашение. Документ утвержден Кабмином и будет презентован международному сообществу в ноябре на климатическом саммите в Глазго.

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Главной проблемой украинского НОВ2 является неопределенность с источниками финансирования. Проще говоря, непонятно, где взять деньги на его выполнение. Общая расчетная стоимость всех мероприятий оценивается в 102 млрд долл. В последний момент в документ внесли положение о том, что цели НОВ2 достижимы только в случае международного финансирования. Но давайте посмотрим правде в глаза: два года мы не можем получить от МВФ 2,9 млрд долл. Что уже говорить о сумме в 35 раз больше?!

На сегодняшний день, единственный очевидный инвестор, который готов вкладывать средства в декарбонизацию украинской экономики, – это металлургические предприятия. С 2023 года в ЕС начинает действовать импортная углеродная пошлина СВАМ, поэтому экомодернизация производства для металлургов – это вопрос выживания и сохранения конкурентоспособности на внешних рынках. Правда, внедрить экотехнологии полностью за свои средства меткомбинаты не смогут. Речь идет о колоссальных суммах, поэтому без помощи государства не обойтись.

Впрочем, существует дешевый и быстрый способ снизить выделение СО2 в металлургии и тем самым ускорить выполнение климатических обязательств Украины. Этого можно добиться, если увеличить использование лома в металлургическом производстве. Однако легче сказать, чем сделать. За последние полтора года мировой спрос на лом рекордно вырос. В результате цена на это сырье подскочила до более чем 500 долл./т. При такой цене действующая экспортная пошлина на лом в размере 58 евро/т перестала выполнять свою защитную функцию.

Это привело к форсированному вывозу лома из Украины. С начала 2021 года из страны было экспортировано 335 тыс. т лома, что в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. По расчетам экспертов, если не ввести мораторий на экспорт лома, то до конца года общий объем экспорта лома превысит 1 млн т. То есть 30% сырья, необходимого для стабильной работы металлургии, уйдет на внешние рынки. Если учесть, что 95% украинского лома покупает наш основной конкурент – Турция, то ситуация становится особенно тревожной.

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Таким образом, из-за растущего дефицита лома под угрозой оказались международные климатические обязательства Украины. Сегодня только национальная металлургия может обеспечить быстрое сокращение выбросов СО2 при минимальном вложении средств. Однако для этого необходимо, чтобы правительство ввело временный мораторий на экспорт лома. Металлурги считают, что пока можно говорить о моратории до 2023 года, после чего будет необходимо пересмотреть решение с учетом общемировой конъюнктуры. Таким образом одно решение может помочь одновременно государству и бизнесу.

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