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Муса Магомедов

Евросоюз ужесточает условия работы промышленности

Муса Магомедов

народный депутат Украины

13 сентября, 18:30
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Власти Европейского Союза решили изменить Директиву о промышленных выбросах.

По предварительным оценкам, наиболее пострадают от такого решения сталелитейные предприятия с высоким уровнем выбросов СО2. В частности, если директива будет изменена, они могут потерять разрешение на деятельность до тех пор, пока не ограничат выбросы до требуемого ЕС уровня.

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Важно отметить, что инициатива о пересмотре директивы появилась на фоне рекордного роста цены квот на выбросы до 61,52 евро/т. Это уже привело к значительному подорожанию цен на электроэнергию и, как следствие, издержек бизнеса на производство конечной продукции.

Власти пытаются успокоить промышленников, заявляя, что рост цены на квоты – временное явление. Однако эксперты считают, что восходящий ценовой тренд продолжится до 2030 года. Для бизнеса это является тревожным сигналом, так как декарбонизация может оказаться более дорогой, чем предполагали собственники компаний.

По мнению европейских сталелитейщиков, наиболее спорным изменением директивы может стать поправка, согласно которой разрешения на работу заводов не должны включать предельные значения выбросов парниковых газов.

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Таким образом, может возникнуть спорный прецедент, когда выдача разрешений перестанет зависеть от уровня выбросов СО2.

Кроме того, сообщается о планах Еврокомиссии ввести обязательные ограничения на выбросы парниковых газов в качестве предварительного условия для предоставления разрешений на работу сталелитейных заводов. Причем ограничения могут касаться предприятий, которые являются участниками системы торговли квотами EU ETS.

Если в течение четырех лет после вступления в силу обновленной директивы промышленные компании не смогут выполнить требования по выбросам СО2, то они должны приостановить работу. Это может оказать негативное влияние на экономику целых регионов и даже отдельных стран.

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Рискну предположить, что у европейских промышленников вскоре может наступить отрезвление от нарастающих темпов декарбонизации. Как следует из последних инициатив ЕС, речь может идти не только о подорожании стоимости ведения бизнеса, но даже о его остановке.

Несмотря на щедрую финансовую помощь Евросоюза, промышленники не успевают за планами политиков. Не исключено, что промышленное лобби ЕС вскоре начнет настаивать на снижении требований к декарбонизации.

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