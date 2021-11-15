Форсированный экспорт лома нужно остановить

Поступили новые данные по экспорту лома, и они неутешительные для металлургов. За январь-октябрь 2021 года из Украины было вывезено 504 тыс. т металлолома, что в 24,5 раза больше, чем за весь 2020 год. Металлургическая отрасль, которая, согласно классификации Минстратегпрома, является стратегически важной для Украины, работает фактически на голодном пайке. На отдельных предприятиях лома осталось не больше, чем на неделю, а есть такие, что могут остановиться через 3-4 дня. Для нормальной работы и выполнения производственных планов металлургам нужен лом, но большая его часть уходит на экспорт.

Экономическая сторона данного кризиса выглядит тревожно. Если в ноябре форсированный экспорт лома не будет остановлен, то по всей стране начнутся остановки заводов. В этом случае, по оценкам экспертов, до конца года экономика потеряет не менее 1,5 млрд долл. поступлений от экспорта. Государственный и местные бюджеты недополучат запланированную сумму налогов, а тысячи квалифицированных работников останутся без зарплаты. Последнее обстоятельство особенно болезненно скажется на городах, которые полностью зависят от работы металлургических заводов.

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Выходом из ситуации, по мнению металлургов, может стать мораторий на экспорт лома из Украины до 2023 года. Минэкономики подготовило соответствующий проект постановления КМУ, но он застрял на согласованиях в министерствах и ведомствах. Не исключено, что это происходит не без помощи экспортеров лома. Они выигрывают от затягивания времени, так как, по оценкам аналитиков, ежемесячно аккумулируют в офшорах более 8 млн долл. прибыли от экспорта лома. Компромиссным решением проблемы дефицита лома в металлургии может стать увеличение экспортной пошлины на лом с 58 евро/т до 200 евро/т. Этот шаг не остановит экспорт лома, но значительно его замедлит.

Металлурги поддержат любой из двух вариантов решений, который даст им возможность пополнить запасы лома и стабилизировать производство. Главное, чтобы это решение было принято как можно быстрее. Ограничение экспорта лома несет в себе еще одну важную выгоду. Оно позволит Украине продвинуться по пути декарбонизации в рамках выполнения целей Парижского соглашения. Каждая тонна лома снижает выбросы СО2 на 1,5 т. Это самый дешевый и простой из механизмов декарбонизации, отказываться от него было бы крайне расточительно для нашей страны.