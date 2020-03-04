Государство должно наконец-то навести порядок в естественных монополиях

Все проблемы УЗ власть пытается решить только путем повышения тарифов. Это не соответствует логике рыночной экономики и ущемляет права владельцев грузов. Компании, которые покупают услуги УЗ, имеют право знать, за что и в каком размере они платят, на что идут их деньги.

Чтобы деятельность УЗ стала эффективной, нужно не повышать тарифы, а провести реорганизацию компании. В результате изменений каждое из структурных подразделений УЗ должно стать прозрачным в финансовом аспекте. Без этого проблема внутреннего субсидирования никогда не будет решена. Кроме того, после разделения компании станет понятно: украинцы имеют право знать, откуда берет и как тратит деньги каждое из подразделений компании.

Уместно разделить УЗ по роду деятельности на следующие компании:

оператора инфраструктуры;

перевозчика пассажиров;

перевозчика грузов (услуги тяги);

оператора вагонов;

ремонт локомотивов;

ремонт вагонов.

В результате реорганизации УЗ в каждом из сегментов должна возникнуть конкуренция, без которой монополия откровенно диктует свои условия, что выливается в низкое качество предоставляемых услуг и высокие тарифы на них.

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Прямая задача властей – способствовать появлению конкуренции. Это может быть сделано посредством создания в каждом из операционных сегментов рынка перевозок (за исключением инфраструктуры) нескольких финансово и организационно обособленных публичных акционерных обществ, которые будут конкурировать между собой.

В Украине уровень портовых сборов более чем в 2 раза выше по сравнению с другими странами. При этом, качество услуг в украинских портах существенно хуже.

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Основная причина – систематические невыполнения планов по развитию из-за нехватки средств. В свою очередь, нехватка средств возникает из-за того, что 90% прибыли АМПУ перечисляется в бюджет. Средства, которые могли бы быть использованы для развития, изымаются при помощи фискального механизма.

Неспособность украинских портов конкурировать тормозит экономический рост в Украине. Не создаются рабочие места, бюджет не получает средства.

В интересах всех вовлеченных в процессы перевозок грузов и пассажиров сторон, необходимо создание независимого регулятора, который обеспечит процесс образования тарифов. Этот процесс должен быть справедливым для всех сторон, а установленные тарифы – экономически обоснованными. Таким регулятором может стать НКРТ.

Кроме того, все перевозчики грузов должны оказаться в равных, справедливых условиях.

Сейчас ГМК – это как раз тот донор, за счет средств которого субсидируется перевозка пассажиров. Получается, что, оплачивая коммерческие тарифы, ГМК выполняет еще и социальную функцию. Если предприятие выполняет социальные функции, логично предположить, что соразмерно этим функциям снижается и его налоговая нагрузка. Но в настоящее время этого нет.

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