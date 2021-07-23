Индустриальные парки: пятилетку за три года

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявил, что Кабмин намерен в ближайшие три года построить инфраструктуру для 25 индустриальных парков. Звучит все это, безусловно, смело и амбициозно. Вопрос в том, насколько можно верить правительству?

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Украинский бизнес умеет запоминать и помнит все обещания власти. Предпринимателям обещали зеленый свет для развития бизнеса, а в итоге дали законопроект №5600 о тотальном повышении налогов в экономике. Обещали помочь промышленникам с экомодернизацией производства, но вместо этого хотели протолкнуть через парламент вредоносный з/п №4167. Обещали реформу "Укрзализныци", а в итоге дали проект приказа МИУ о повышении тарифов на грузовые ж/д перевозки.

В общем дефицит доверия в отношениях украинской власти и украинского бизнеса присутствует. Поэтому громкое заявление Чернышова предприниматели, скорее всего, воспримут как очередное обещание. Если Кабмин намерен реализовать подобный проект, его необходимо вынести на общественное обсуждение. Полезно было бы предварительно поговорить с местными властями: в каких городах, на каких локациях будет происходить строительство и какую именно инфраструктуру собирается строить правительство?

Подобный проект, если к нему разумно подойти, сможет частично закрыть проблему трансформации угольных регионов. В рамках этого проекта более 60 населенных пунктов нуждаются в создании новой экономики взамен шахт, которые будут закрывать. Индустриальные парки смогли бы решить проблему рабочих мест и переквалификации шахтеров и членов их семей.

Сейчас в парламенте зарегистрирован законопроект №4416-1 "О внесении изменений в Закон Украины "Об индустриальных парках", который успешно прошел первое чтение. Важно, чтобы в конечной версии документа были учтены замечания бизнеса и экспертов: вместо компенсации 50% стоимости подключения к электросетям – 100% компенсация подключения ко всем коммуникациям, компенсация процентных ставок по кредитам, а также выделение ежегодно 2 млрд грн на стимулы для бизнеса.

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Параллельно стоит рассмотреть возможность освободить на 10 лет индустриальные парки от налога на прибыль. Соответствующие законопроекты №5688 и №5689 зарегистрированы в парламенте. Только создав благоприятные условия для развития новых промышленных производств, Украина сможет рассчитывать на возрождение промышленного потенциала и успешное будущее экономики.