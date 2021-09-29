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Муса Магомедов

Из-за дефицита лома бюджет потеряет миллиардные поступления

Муса Магомедов

народный депутат Украины

29 сентября, 18:47
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Ситуация с металлоломом на украинских предприятиях становится все хуже. С каждым днем отрасль приближается к технологическому минимуму, за которым начнутся остановки предприятий.

Призывы металлургов ввести временный мораторий на экспорт лома были проигнорированы. Возможно, в высоких кабинетах считают, что бизнес преувеличивает масштабы проблемы. Но такая беспечность со стороны власти может привести к тяжелым экономическим последствиям в конце 2021 – первой половине 2022 года.

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За январь-август 2021 года экспорт лома из Украины вырос до 410 тыс. т. Это более чем в 20 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если посчитать в нынешних экспортных ценах, то рост экспорта лома в денежном выражении вырос почти в 30(!) раз. Такие вещи в экономике называют аномалиями, они случаются нечасто, но однозначно требуют внимания правительства, ведь лом сегодня является стратегическим сырьем.

При цене на мировом рынке в 500 долл./т ломозаготовители вывозят сырье из Украины, несмотря на экспортную пошлину на металлолом в размере 58 евро/т. Даже уплачивая пошлину, экспортеры лома остаются в большом выигрыше, и для всех очевидно, что цивилизованный метод ограничения экспорта не сработал. Введение и продление действия пошлины базировались на совсем других экономических прогнозах, где цена на лом намного ниже нынешней.

Между тем запасы лома стремительно тают. В январе 2021 года они составляли примерно 350 тыс. т, в августе – 130 тыс.. т. По прогнозам экспертов, если не ограничить экспорт, до конца года из страны могут вывезти 1,5 млн тонн лома. В результате бюджет получит 2,5-3 млрд грн налогов. Но из-за остановки заводов экономика потеряет 1,5 млрд долл. валютных поступлений. По-моему, выбор очевиден.

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