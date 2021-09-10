Как стабильно обеспечить металлургию ломом

Украинская металлургия столкнулась с серьезным дефицитом лома. Это случилось после того, как за семь месяцев этого года из Украины было вывезено 335 тыс. т лома, что в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Тактическим катализатором такого развития ситуации стал рост мировых цен на лом до уровня 500 долл./т. При такой космической цене экспортная пошлина в размере 58 евро/т потеряла свою актуальность, а металлургические предприятия впервые за долгие годы оказались перед угрозой остановки.

В связи с этим актуализировался вопрос о величине металлофонда Украины.

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Для точности отметим, что под металлофондом мы понимаем суммарный вес всех металлосодержащих предметов в стране. Именно они являются потенциальным источником лома. Оценкой размера металлофонда в разные годы занимались различные институты. Но отечественные металлурги больше доверяют собственной оценке – 360 млн тонн на начало 2021 года. При этом важно, что лом извлекается из металла с коэффициентом 0,85. Поэтому можно предположить, что наша страна располагает 230 млн т металла.

По оценке экспертов, около 80% в общем объеме заготовки лома занимает так называемый амортизационный лом. Он образуется в результате работы промышленности. Отсюда вытекает следствие: чем выше капитальные инвестиции в промышленности, тем больше лома образуется. Но здесь нас ждет плохая новость: Украина занимает одно из последних мест в мире по потреблению стали, поэтому больших поступлений лома в ближайшие годы ждать не приходится. По оценкам экспертов, максимальный приток лома в год может составлять 7-8 млн т.

По факту эта цифра значительно ниже. Не имея возможности вкладывать необходимый объем капитальных инвестиций, бизнес и государство продолжают использовать устаревшее оборудование и технику, состоящие из металла. Отраслевые эксперты считают, что реально в Украине замещается 3,5 млн т металлофонда, при этом потребление стали находится на уровне 4,8 млн т. Очевидно, что даже без аномально высоких мировых цен в стране наблюдается хронический дефицит лома.

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Таким образом, инициатива металлургов ввести временный, до 2023 года, мораторий на экспорт лома из Украины правильная. Она продиктована не только желанием спасти отечественную металлургию от нынешнего дефицита лома, но и стратегическими соображениями. В обозримой перспективе лома у нас в стране больше не станет, с каждым годом все острее будет ощущаться его нехватка. Поэтому правительству следует подумать о долгосрочной системе ограничений на экспорт лома, которая позволит избежать неожиданных кризисов.