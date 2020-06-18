Кризис в металлургии: как он отразится на жизни простых людей

Столь неожиданный, но весьма актуальный вопрос. А ведь действительно: большинство людей о металлургах знают исключительно понаслышке, не говоря уже о проблемах всей отрасли.

На самом деле металлургия не так далека от простых людей и их благосостояния, как кажется. Прежде всего потому, что металлургическая отрасль обеспечивает колоссальные отчисления в Государственный бюджет – а это своевременно выплаченные зарплаты и пенсии. Кроме того, ГМК – один из лидеров в стране по валютной выручке, что гарантирует стабильность гривни. А еще в отрасли работают почти 200 тысяч квалифицированных специалистов. Безработица в металлургии = похудение бюджетов + рост социальной нагрузки.

Мы разобрались с тем, как металлургия влияет на жизнь рядового украинца. Теперь подходим к тому, с чего начали: кризис в металлургии усугубляется. Рецессия в экономике и последствия коронавируса в ГМК ощущаются особо болезненно. Нельзя допустить, чтобы металлургия упала еще больше.

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В прошлом году убытки в ГМК составили 31 миллиард. В первом квартале нынешнего года – уже 14 миллиардов. Убыточным будет и второй квартал. Здесь и к гадалке не ходи. Но несмотря на это, власть принимает закон, которым повышает ренту на добычу руды. Это примерно еще два миллиарда убытков.

Если рента будет повышена, себестоимость продукции возрастет, украинская металлургия будет просто неконкурентоспособной на мировых рынках. Потому очень важно пересмотреть закон 1210. Необходимо спасать металлургию и всю отечественную промышленность, а не уничтожать ее.

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