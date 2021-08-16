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Муса Магомедов

Метпредприятия оказались на грани остановки из-за нехватки лома

Муса Магомедов

народный депутат Украины

16 августа, 13:44
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Уже несколько месяцев крупнейшие металлургические предприятия страны и ведущие отраслевые эксперты требуют от власти ввести запрет на экспорт лома. Набирающая темпы декарбонизация сделала лом стратегически важным сырьем для всех стран-производителей металла. В мире разворачивается глобальная торговая война за это сырье. Активно вводятся жесткие ограничения и запреты на экспорт лома.

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Ситуацию усугубляет аномально растущая цена на лом. Недавно она превысила фантастические 500 долл./т. Украина предприняла попытку ограничить вывоз металлургического сырья с помощью введения экспортной пошлины в размере 58 евро/т. В мае 2021 года ее действие было продлено. Но при такой мировой цене пошлина не может сдержать растущий экспорт.

По данным Гостаможни, за январь-июль из Украины было экспортировано 334,5 тыс. тонн лома черных металлов. Это в 20 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только за июль ломозаготовители вывезли из страны сырья в три раза больше, чем за весь 2020 год. Меткомбинаты не могли спрогнозировать такую ситуацию в своих производственных планах.

Ближе к середине года крупнейшие металлургические компании начали испытывать дефицит лома. Обращение к правительству с просьбой запретить экспорт не помогло. Хотя металлурги предупредили, что уже в августе-сентябре могут начаться первые остановки цехов и целых заводов. Если металлургия останется без стратегически важного сырья, последствия выйдут далеко за рамки отрасли.

Перебои и остановки заводов приведут к сокращению объемов производства и экспорта. Снизится валютная выручка, компании вынуждены будут сократить часть работников, что приведет к росту безработицы в стране. Сократятся налоговые поступления в бюджеты всех уровней, Нацбанку станет гораздо сложнее поддерживать курс национальной валюты.

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Вряд ли такой сценарий устроит Кабмин, так как ответственность за ухудшение социально-экономической ситуации в стране, в конце концов, ляжет именно на него. Призываю правительство взять под контроль ситуацию с дефицитом лома. Считаю, что разумно будет прислушаться к требованиям металлургов и ввести мораторий на экспорт лома из Украины до 2023 года.

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