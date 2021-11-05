Мораторий хорошо, но пошлина лучше

Минэкономики предложило ввести новую экспортную пошлину на лом. В министерстве предлагают увеличить ее ставку с нынешних 58 евро/т до 200 евро/т. Соответствующий законопроект был подан на согласование с другими министерствами и правительством. Таким образом, в вопросе ограничения экспорта лома из Украины произошел новый оборот. Выгоден ли он металлургам? Давайте подумаем вместе.

С одной стороны, пошлина будет работать и действительно сможет остановить форсированный экспорт металлолома из страны. Другой вопрос – механизм легализации этого решения. Если мораторий предполагалось ввести постановлением правительства, то здесь речь идет о законопроекте, который предполагает стандартную процедуру прохождения через парламент. Она дольше, чем процедура утверждения проекта постановления, зато имеет долгосрочный эффект.

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После выступления президента Владимира Зеленского в Глазго стало ясно, что выполнение Украиной климатических обязательств в рамках Парижского соглашения перешло в фокус внимания главы государства. Мир стремительно меняется, и экологическая политика по сути превращается в инструмент политики международной. Чтобы быстро сократить объемы выбросов СО2, Украине понадобится очень много лома и масштабная экомодернизация промышленности. В этом отношении экспортная пошлина на лом в 200 евро/т, зафиксированная в законе, больше соответствует стратегическим интересам Украины, чем мораторий.

При этом важно помнить, что времени на принятие окончательного решения практически не осталось. В отрасли растет напряженность: на некоторых металлургических заводах металлолома осталось на 4-5 дней работы. Дальше придется останавливать производство и увольнять работников. Эксперты подсчитали, что вынужденные остановки меткомбинатов могут обойтись экономике потерей 1,5 млрд долл. поступлений от экспорта до конца этого года. В 2022-м к этой сумме прибавится еще 20 млрд грн потерь от недопоступления налоговых платежей. Такой сценарий не устраивает ни бизнес, ни государство, поэтому принять закон о новой экспортной пошлине на лом необходимо как можно быстрее.