Блоги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
Блоги
Муса Магомедов

Мораторий хорошо, но пошлина лучше

Муса Магомедов

народный депутат Украины

5 ноября, 14:05
Копировать ссылку
Ссылка скопирована

Минэкономики предложило ввести новую экспортную пошлину на лом. В министерстве предлагают увеличить ее ставку с нынешних 58 евро/т до 200 евро/т. Соответствующий законопроект был подан на согласование с другими министерствами и правительством. Таким образом, в вопросе ограничения экспорта лома из Украины произошел новый оборот. Выгоден ли он металлургам? Давайте подумаем вместе.

С одной стороны, пошлина будет работать и действительно сможет остановить форсированный экспорт металлолома из страны. Другой вопрос – механизм легализации этого решения. Если мораторий предполагалось ввести постановлением правительства, то здесь речь идет о законопроекте, который предполагает стандартную процедуру прохождения через парламент. Она дольше, чем процедура утверждения проекта постановления, зато имеет долгосрочный эффект.

Реклама

После выступления президента Владимира Зеленского в Глазго стало ясно, что выполнение Украиной климатических обязательств в рамках Парижского соглашения перешло в фокус внимания главы государства. Мир стремительно меняется, и экологическая политика по сути превращается в инструмент политики международной. Чтобы быстро сократить объемы выбросов СО2, Украине понадобится очень много лома и масштабная экомодернизация промышленности. В этом отношении экспортная пошлина на лом в 200 евро/т, зафиксированная в законе, больше соответствует стратегическим интересам Украины, чем мораторий.

При этом важно помнить, что времени на принятие окончательного решения практически не осталось. В отрасли растет напряженность: на некоторых металлургических заводах металлолома осталось на 4-5 дней работы. Дальше придется останавливать производство и увольнять работников. Эксперты подсчитали, что вынужденные остановки меткомбинатов могут обойтись экономике потерей 1,5 млрд долл. поступлений от экспорта до конца этого года. В 2022-м к этой сумме прибавится еще 20 млрд грн потерь от недопоступления налоговых платежей. Такой сценарий не устраивает ни бизнес, ни государство, поэтому принять закон о новой экспортной пошлине на лом необходимо как можно быстрее.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦
Stop Fake
Вакцинация не повышает иммунитет от COVID-19?
Узнать правду
Короновирус за неделю

154 277

заболело за неделю в Украине

+1%

Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Вакцинация
По состоянию на 4 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 762 884
Люди, которые получили минимум одну дозу
11 086 045
Всего введенных доз 18 848 929
Детальнее
Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
ТОП-матчи

Динамо

Завтра

17:00

Ворскла

1.38

5.10

7.50

Колос

7 нояб

17:00

Шахтер

11.5

5.60

1.27
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
18,97
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.19

Российский рубль (₽)

0.3671

Евро (€)

30.28

Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Смотри карту супер-компаний
Какой будет погода в ноябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Комаровский в теме
Что надо знать про школьников на карантине
Спроси у доктора
Ценовая политика
А что с ценами в октябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Откровенно для VOGUE
Lady GAGA в британском журнале
Больше фоток звезды
Осень в большом городе
Главные концерты ноября
Спланировать досуг
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять