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Муса Магомедов

Необходимо вернуть украинскую сталь в США

Муса Магомедов

народный депутат Украины

17 ноября, 16:51
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За океаном произошло событие, которое имеет большое значение для Украины.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал так называемый "инфраструктурный законопроект", который предусматривает выделение в общей сложности 1,2 трлн долл. Согласно документу, из федерального бюджета США в течение пяти лет на развитие инфраструктуры будет выделено 550 млрд долл.

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Из них 110 млрд долл. американское правительство направит на строительство мостов и дорог, 39 млрд долл. — на модернизацию общественного транспорта, 42 млрд долл. — на развитие инфраструктуры морских портов и аэропортов, 73 млрд долл. — на транспортировку чистой энергии, 55 млрд долл. — на систему питьевой воды и другие проекты. Даже этот далеко не полный перечень затрат показывает, что самой востребованной промышленной продукцией в США в ближайшие пять лет, скорее всего, станет сталь.

Соединенным Штатам понадобиться много стали, намного больше, чем способна производить американская стальная промышленность. Теперь становится понятно, почему США форсировали отмену 25% импортной пошлины на сталь с Евросоюзом, заменив ее квотными ограничениями в 3 млн т. Раннее аналогичные соглашения были достигнуты с Австралией, Аргентиной, Бразилией, Канадой и Мексикой. Украина в этот список, к большому сожалению для наших металлургов, не попала.

На украинскую сталь в США продолжает действовать убийственная 25% пошлина. Если добиться ее отмены, то Украина сможет поучаствовать в поставках стали для реализации подписанного Байденом "инфраструктурного законопроекта". Это даст возможность нарастить объемы производства в отечественной металлургии и создать тысячи новых рабочих мест. Меткомбинаты получат дополнительные доходы, необходимые им для проведения экомодернизации в рамках декарбонизации экономики, а государство и местные бюджеты — дополнительные миллиарды гривен налогов.

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Объединение предприятий "Укрметаллургпром" и Федерация работодателей Украины обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить диалог с США и добиться отмены импортной пошлины на украинскую сталь. Сегодня это крайне важно не только для развития отрасли, но и для всей экономики.

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