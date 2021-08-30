Падение мировых цен на ЖРС и металл может вызвать кризис в Украине

Украинская экономика крайне зависима от экспорта и ценовой конъюнктуры на внешних рынках. Благодаря высокой стоимости железной руды и металлопродукции в 2020 году Украине удалось пережить кризис с минимальным падением ВВП – всего 4%. Экономика некоторых развитых стран потеряла до 10% ВВП.

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В прошлом году экспорт черных металлов и железной руды составил 12,8 млрд долл., или 35% всего экспорта украинских товаров. Горно-металлургический комплекс принес в бюджет 1,6 млрд долл. в виде налогов – это 3,8% всех налоговых поступлений страны. Кроме того, ГМК сформировал 30% всех капитальных инвестиций в Украине. Благоприятные рыночные условия позволили увеличить доходность отрасли, инвестировать средства в модернизацию производства, в том числе экомодернизацию, не прибегая к помощи государства.

Власть посчитала, что ГМК должен поделиться с государством, так как получает сверхприбыль. В течение 2020-2021 годов была увеличена рента на добычу руды, почти на 30% были повышены тарифы на ж/д грузоперевозки (к концу 2021-го стоимость железнодорожной логистики вырастет еще на 30%), на 32% выросла стоимость перевалки руды в портах. При этом правительство не прислушалось к мнению бизнеса и экспертов, которые предупреждали, что рыночная конъюнктура может измениться в худшую сторону.

Так и произошло: в августе цены на руду упали на 35%. Вслед за ними начали снижаться цены на металл и металлопродукцию. Это означает, что доходы предприятий отрасли также упадут, однако им придется платить повышенную ренту на добычу руды и повышенные логистические тарифы. Таким образом, из-за недальновидной политики правительства, украинский ГМК оказался в ловушке. Падение мировых цен на ЖРС приведет к сокращению производства и доходов от экспорта, что неизбежно скажется на экономике.

Государство получит меньше налогов, а значит Украине будет намного сложнее решать проблемы бюджетного дефицита, выплат по внешним долгам и закупки энергоносителей. В совокупности с другими проблемами это может спровоцировать новую волну кризиса в экономике. Чтобы избежать такого развития ситуации, Кабмину необходимо снизить фискальную и тарифную нагрузку на ГМК. Очень важно, чтобы это решение нашло свое отражение в проекте бюджета на 2022 год.