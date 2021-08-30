Блоги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий
Блоги
Муса Магомедов

Падение мировых цен на ЖРС и металл может вызвать кризис в Украине

Муса Магомедов

народный депутат Украины

30 августа, 12:44
Копировать ссылку
Ссылка скопирована

Украинская экономика крайне зависима от экспорта и ценовой конъюнктуры на внешних рынках. Благодаря высокой стоимости железной руды и металлопродукции в 2020 году Украине удалось пережить кризис с минимальным падением ВВП – всего 4%. Экономика некоторых развитых стран потеряла до 10% ВВП.

Реклама

В прошлом году экспорт черных металлов и железной руды составил 12,8 млрд долл., или 35% всего экспорта украинских товаров. Горно-металлургический комплекс принес в бюджет 1,6 млрд долл. в виде налогов – это 3,8% всех налоговых поступлений страны. Кроме того, ГМК сформировал 30% всех капитальных инвестиций в Украине. Благоприятные рыночные условия позволили увеличить доходность отрасли, инвестировать средства в модернизацию производства, в том числе экомодернизацию, не прибегая к помощи государства.

Власть посчитала, что ГМК должен поделиться с государством, так как получает сверхприбыль. В течение 2020-2021 годов была увеличена рента на добычу руды, почти на 30% были повышены тарифы на ж/д грузоперевозки (к концу 2021-го стоимость железнодорожной логистики вырастет еще на 30%), на 32% выросла стоимость перевалки руды в портах. При этом правительство не прислушалось к мнению бизнеса и экспертов, которые предупреждали, что рыночная конъюнктура может измениться в худшую сторону.

Так и произошло: в августе цены на руду упали на 35%. Вслед за ними начали снижаться цены на металл и металлопродукцию. Это означает, что доходы предприятий отрасли также упадут, однако им придется платить повышенную ренту на добычу руды и повышенные логистические тарифы. Таким образом, из-за недальновидной политики правительства, украинский ГМК оказался в ловушке. Падение мировых цен на ЖРС приведет к сокращению производства и доходов от экспорта, что неизбежно скажется на экономике.

Государство получит меньше налогов, а значит Украине будет намного сложнее решать проблемы бюджетного дефицита, выплат по внешним долгам и закупки энергоносителей. В совокупности с другими проблемами это может спровоцировать новую волну кризиса в экономике. Чтобы избежать такого развития ситуации, Кабмину необходимо снизить фискальную и тарифную нагрузку на ГМК. Очень важно, чтобы это решение нашло свое отражение в проекте бюджета на 2022 год.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram
Все новости
Последние новости
Показать еще
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
РОБО-ТОП
Подземный мир технологий.
Он существует! Хочешь увидеть?
Спускайся в хайтек-шахту!
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Медальный зачет Паралимпиады
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
53
34
30
117
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
25
19
20
64
3
flag США СШАUS
17
17
11
45
4
flag ПКР ПКРRPC
16
11
29
56
5
flag Украина УкраинаUA
12
24
12
48
6
flag Бразилия БразилияBR
11
5
15
31
7
flag Австралия АвстралияAU
9
16
14
39
8
flag Нидерланды НидерландыNL
9
8
5
22
9
flag Азербайджан АзербайджанAZ
9
0
4
13
10
flag Италия ИталияIT
8
10
11
29
Все медали Паралимпиады
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
749 случаев за сутки
Подробнее
Власть
Визит президента Украины в США
До встречи Зеленского и Байдена осталось
Подробнее
Back to school
Собираешь ребенка в школу?
Сколько стоит и как сэкономить
Посчитать
Комаровский в теме
Чем рисование полезно для вашего ребенка
Спроси у доктора
Бархатный сезон
Где отдохнуть без ПЦР-теста и подешевле
Хочу на море!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Как Луна влияет на нашу жизнь
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять