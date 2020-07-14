"Роттердам+" вернул энергорынку прозрачность

"Центрэнерго" будет покупать уголь по формуле "Роттердам+". Новости с таким заголовком пестрят в топе практически всех новостных изданий. Кто-то увидел в этом позитив, но как всегда нашлись и те, кто разглядел очередную "зраду". А как на самом деле?

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Начнем с того, что уже почти год украинская энергетика зависла в жесточайшем кризисе, который возник из-за отказа "Центрэнерго" от закупок украинского угля в пользу импортных энергоресурсов.

Иными словами, Украина кормила иностранных нефтяников и горняков вместо того, чтобы давать работу украинским шахтерам. Итог был предрешен: наши шахты поочередно оказывались в режиме простоя, а задолженность перед горняками в прошлом месяце перевалила за миллиард гривен.

Поэтому-то украинские шахтеры и объявили бессрочный протест на улице Банковой под Офисом президента. И только после длительных переговоров на уровне ОП Центрэнерго согласилось покупать уголь у украинских шахт по принципу импортного паритета, который еще известен как формула "Роттердам+".

До 1 июля 2019 года именно она определяла прогнозную цену угля, необходимую для расчета цены электроэнергии для промышленных потребителей. Многим игрокам рынка такой расклад был очень неудобен. Формулу "Роттердам+" с утра до ночи демонизировали с единственной целью – как можно скорее избавиться от нее.

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Вот только спустя год оказалось, что ее упразднение нанесло невероятный ущерб экономике – цена на уголь не только не снизилась, но и существенно увеличилась. По разным подсчетам, убыток от отмены формулы составил более шести миллиардов гривен.

Вдруг оказалось, что именно "Роттердам+" гарантирует наиболее выгодную цену и обеспечивает бесперебойную работу энергосистемы, позволяет выживать госшахтам. До "Роттердама" цена на электроэнергию определялась вручную, что создавало почву для коррупции. Формула вернула энергорынку прозрачность.

И правительство Шмыгаля, и президент Зеленский признали, что "импортный паритет" – абсолютно справедливая методика ценообразования. Уверен, что "Роттердам+" позволит возобновить полноценную работу отечественных угледобывающих предприятий.

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