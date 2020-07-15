Рынок металлолома необходимо вывести из тени

На украинском рынке металлолома нужно навести порядок. По данным объединения предприятий "Укрметаллургпром", сегодня около 80% операций с ломом находится в тени. Это происходит потому, что со времен СССР в законодательстве сохранилось множество устаревших запретов и ограничений. На них хорошо "зарабатывают" коррумпированные чиновники и правоохранительные органы. Рынок металлолома сегодня не выполняет свою главную функцию – обеспечивать сырьем металлургический комплекс. Кроме того, наличие множества правовых коллизий и высокий уровень коррупции сдерживает развитие экспорта лома черных и цветных металлов.

Реклама

Ежегодно бюджет теряет сотни миллионов недополученных налогов, а граждане – рабочие места с легальным трудоустройством. Мы с коллегами, народными депутатами Украины, решили в корне изменить ситуацию. Для этого нами разработан и внесен на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 2426 Д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)".

Первая новелла законопроекта – отмена разделения металлолома на промышленный и бытовой. В действующем законодательстве такое разделение присутствует. При этом нет четкого определения, какой лом является промышленным, а какой – бытовым. Этой коллизией успешно пользуются правоохранительные органы. Так как принимать промышленный металлолом от населения запрещено, коррупционеры в погонах на свое усмотрение трактуют нормы законодательства. Естественно, получая от этого незаконную выгоду.

Вторая новелла – упрощение требований к заготовке лома. На первичном уровне этим занимаются небольшие заготконторы. Их основная функция – собрать металлолом у населения и передать его металлургическим предприятиям. Для этого не нужно какого-либо серьезного оборудования. Чиновники же требуют от предпринимателей наличия целого перечня дорогостоящего ломоперерабатывающего и грузоподъемного оборудования. Законопроект отменяет это требование для заготовки лома, который не требует переработки.

Третья новелла – устранение ненужных административных барьеров. В частности, законопроект отменяет акты обследования, которые выдают местные администрации. Оформление таких актов потеряло смысл после того, как было введено лицензирование заготовки металлолома.

В тренде Кабмин повысил зарплаты украинским медикам: сколько прибавили

Реклама

Четвертая новелла – упрощение расчетов с физическими лицами. Законопроект отменяет действующий запрет на расчеты наличными за металлолом, который сдают граждане. Кроме того, значительно упрощается документооборот в части фиксирования физлица. Раньше с документами была такая бумажная волокита, что люди предпочитали работать с теневыми дельцами, которые хотя и не требовали документов, но и не давали справедливой цены за лом.

Пятая новелла – устранение правовой коллизии в криминальном законодательстве. Сегодня, согласно ст. 213 Уголовного кодекса Украины, установлена ответственность за осуществление операций с ломом для должностных лиц предприятий, которые не включены в перечень субъектов хозяйствования, осуществляющих операции с металлоломом. Проблема в том, что после введения лицензирования операций с металлоломом необходимость такого перечня отпала. Сегодня его нет, а норма в УК есть. На этом незаконно наживаются коррумпированные правоохранители.

С принятием законопроекта № 2426 в Украине начнется создание цивилизованного рынка металлолома. Сам рынок выйдет из тени, у предпринимателей появятся стимулы работать легально. Большинство схем заработка для коррумпированных чиновников и людей в погонах будет закрыто. Государство, наконец, получит налоги и новые рабочие места, а металлургические предприятия – необходимое сырье. То есть выгодно будет всем, кроме тех, кто привык воровать, а не зарабатывать.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама