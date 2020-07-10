Угольную отрасль нужно спасать, а угольные регионы – трансформировать

Наша угольная промышленность переживает глубокую депрессию. Почти 95% шахт находятся в простое, более 3 млн т добытого шахтерами угля не покупается из-за искусственно созданного кризиса в энергетике, шахтеры, оставшиеся без работы и зарплаты, бастуют на Банковой. Сама по себе эта ситуация не разрешится. Нужно срочно сделать полный аудит угольной отрасли: определить, сколько угля необходимо добывать, чтобы он полностью продавался, сколько у нас неэффективных шахт, которые необходимо закрывать, какие финансовые ресурсы для этого нужны. Другими словами, нужен системный подход.

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Если выполнить рекомендации Антикризисного энергетического штаба во главе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, а именно, – перевести все ТЭС на использование украинского угля и перестать закупать электроэнергию в России и Беларуси, – можно будет наладить сбыт всего угля, который добывается в Украине. Тем самым мы сможем стабилизировать работу угольной промышленности. Ведь закупая импортную электроэнергию, мы платим зарплату энергетикам, шахтерам и чиновникам стран-импортеров, вместо того, чтобы платить своим шахтерам и в бюджет государства. Но некоторые госкомпании, например "Центрэнерго", не выполняют рекомендации правительства. Безусловно, такой саботаж необходимо решительно пресекать.

К большому сожалению для наших шахтеров, уголь в длительной перспективе не имеет будущего. Это объективный тренд, который существует во всем мире. Будущее однозначно – за чистой энергией. Энергетическая стратегия Украины предусматривает отказ от использования угля до 2050 года. Мы изучили опыт Великобритании, которая закрыла все свои шахты, и Германия, которая постепенно отказывается от использования угля. Теперь нужно решить, как правильно, с наименьшими потерями для шахтеров, это сделать у нас.

Тепловая генерация сегодня составляет 25% общего энергобаланса страны. Поэтому мы не можем резко сократить производство и использование угля. Нам необходима стратегия постепенного отказа от этого вида топлива. Самой важной составляющей такой стратегии должна стать программа трансформации угольных регионов. В Украине насчитывается 65 моногородов, которые полностью зависят от работы шахт. Нужно сделать все возможное, чтобы после их закрытия люди получили новую работу, а города – источники для наполнения бюджетов.

Моя коллега, народный депутат Украины Виктория Гриб создала в парламенте межфракционное объединение "Трансформация угольных регионов". С самого начала мы настаивали, чтобы правительство учредило специальный Координационный совет, в состав которого войдут представители всех заинтересованных министерств и ведомств.

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Недавно и.о. министра энергетики Буславец заявила, что министерство совместно с немецкой стороной готовят пилотный проект по закрытию шахт в одном из моногородов. Обнадеживающая новость, которая дает шанс на будущее шахтерам и их семьям.

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