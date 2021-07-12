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Муса Магомедов

народный депутат Украины

"Укрзализныця" может затормозить "Большое строительство"

12 июля 2021 17:51

Железнодорожный монополист "Укрзализныця" продолжает "чудить". Компания, которая может и должна быть одним из драйверов экономического роста Украины, постоянно создает препятствия и проблемы для других отраслей экономики.

Весь прошлый год и половину нынешнего бизнес и украинские граждане ждали реформирования "УЗ". Компанию планировалось разделить на несколько самостоятельных филиалов по направлениям деятельности. Однако наблюдательный совет и правление заблокировали реформу. Позже ими была сорвана инвестиционная программа на 24 млрд грн.

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Единственно, что хорошо удается делать топ-менеджменту компании, так это стабильно генерировать долги и убытки, которые покрываются за счет денег налогоплательщиков. Очередное нелогичное решение "УЗ" – повысить тарифы на грузовые перевозки.

Себестоимость грузовых перевозок "УЗ" не раскрывает, поэтому невозможно проверить обоснованность очередного повышения тарифов. Однако можно утверждать, что в итоге стоимость перевозимых по ж/д грузов вырастет. Следовательно, украинские товары, идущие на экспорт, станут менее конкурентоспособными.

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Для экспортеров это означает убытки, сокращение объемов производства, увольнение работников. Для "Укрзализныци" дополнительно собранные деньги также пользы не принесут. Как показывает опыт, они бесследно растворятся в "котле" коррупции и бесхозяйственности.

Впрочем, в этот раз руководство "УЗ" может нажить себе оппонентов с большим политическим весом, чем украинский бизнес. По прогнозам экспертов, вследствие повышения тарифов на железнодорожные перевозки может значительно подорожать щебень, песок и цемент. Эти товарные позиции являются ключевыми для реализации президентского проекта "Большое строительство".

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По итогам 2020 года проект доказал свою эффективность, став одним из "спасательных кругов" украинской экономики во время карантинного кризиса. Именно благодаря "Большому строительству" падение ВВП в прошлом году было меньшим, чем ожидалось. Повышение железнодорожных тарифов может сорвать реализацию части президентских проектов. Как говорится: поживем, увидим.

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