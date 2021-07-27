Власть должна отказаться от продвижения законопроекта №5600

Правительственный законопроект №5600 полностью противоречит стратегии экономического развития Украины. Этот документ не про развитие экономики, а про усиление налогового давления на легальный бизнес. Чем выше такое давление, тем ниже экономическая активность. В итоге государство потеряет в налогах, а предприниматели потеряют возможности для роста и реализации новых проектов.

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Авторы з/п считают, он должен увеличить бюджетные поступления на 50 млрд грн в год. При этом они допускают критическую ошибку в своих расчетах. Украинская экономика после кризиса пандемии еще не перешла в фазу роста. За 2020-й и первый квартал 2021 года украинский бизнес потерял более 400 млрд грн в виде убытков. В том же 2020-м впервые за 20 лет отмечен рекордный отток инвестиций из Украины – почти 900 млн долл.

Это признаки "болеющей" экономики, которую нужно поддержать и стимулировать, но никак не усиливать налоговую нагрузку. В нынешнем виде з/п №5600 спровоцирует снижение производства и экспорта, а также еще большее сокращение инвестиций, без которых невозможен экономический рост. Больше всего пострадают малообеспеченные граждане и пенсионеры. Из-за повышения налогов начнется рост цен на продукты питания и коммунальные услуги.

Особое беспокойство вызывают широкие полномочия налоговых органов, предусмотренные в данном законопроекте. Налоговики получают право брать имущество налогоплательщика в залог без решения суда. Это не что иное, как прямое давление на бизнес. Более чем уверен, что сотрудники фискальной службы будут использовать такие полномочия в коррупционных целях.

Сомневаюсь, что ко второму чтению з/п № 5600 изменится в лучшую сторону. Профильному Комитету ВР предстоит обработать 10 тыс. правок народных депутатов. Это займет много драгоценного времени и далеко не факт, что итоговый текст удовлетворит парламент и украинский бизнес. На мой взгляд, целесообразнее вынести на голосование альтернативный законопроект №5600-3, в котором содержится разумный баланс между интересами власти и предпринимателей.