Введение моратория на экспорт лома – вопрос выживания украинской металлургии

Этот год запомнится бизнесу взлетом мировых цен на сырье. В таких условиях хорошо зарабатывают те, кто вывозит сырье на экспорт. Это хорошо видно на примере ломозаготовителей. За первое полугодие 2021 года они вывезли из страны в 14 раз больше лома, чем за тот же период прошлого года. И это при том, что с мая Украина продлила действие экспортной пошлины на лом в размере 58 евро/т. Но разве может такое ограничение удержать ломозаготовителей, когда мировая цена на лом превысила 500 долл/т.

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Украинские металлургические предприятия, планируя 2021 год, не рассчитывали на то, что могут остаться без сырья. Тем не менее после шести месяцев сверхактивного экспорта в Украине сформировался острый дефицит лома. Меткомбинаты предупредили правительство, что если проблема не будет решена, то уже в августе-сентябре могут возникнуть первые сбои в их работе. А начиная с октября, из-за нехватки сырья могут начаться остановки цехов и предприятий.

Нельзя недооценивать значения нарастающей проблемы. Вскоре ее масштаб может вырасти до уровня угрозы национальной безопасности. Металлургическая промышленность является базовой для национальной экономики. Отрасль занимает лидирующие позиции по объему уплаченных налогов, созданных рабочих мест и объему валютных поступлений. Стабильность выплаты пенсий и стабильность национальной валюты – это в первую очередь заслуга наших металлургов.

Остановка и даже сбои в работе меткомбинатов приведут к значительным потерям для бюджетов всех уровней и могут по производственной цепочке спровоцировать новый экономический кризис. Другой важный вопрос – 98% украинского лома экспортируется в Турцию, которая является одним из наших главных конкурентов на мировом рынке. Спонсировать турецкую экономику за счет убытков украинской мы никак не можем и не должны.

Металлурги просят правительство ввести мораторий на экспорт лома до 2023 года. Сегодня это не вопрос заработка, это вопрос выживания национальной металлургии. Страны – производители металла активно вводят ограничения и запреты на экспорт лома, который становится стратегически важным сырьем для мировой экономики. На этом фоне украинский мораторий будет логичным и обоснованным. Надеюсь, что Кабмин прислушается к аргументам металлургов и до конца августа запретит экспорт лома из Украины.