Змея, пожирающая собственный хвост

Уверен, многие из вас слышали о попытке НКРЭКУ в очередной раз повысить тарифы НЭК "Укрэнерго" на поставку электроэнергии. Грустная перспектива, не так ли?

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Но если копнуть глубже, становится еще печальнее. Скажу больше – я участвовал в двух последних заседаниях НКРЭКУ, вы не поверите, – изначально они вообще планировали поднять тариф в четыре раза! И только под колоссальным давлением решили снизойти до двукратного повышения.

Здесь и начинается притча о змее и ее хвосте: рост тарифов ведет к увеличению себестоимости продукции, увеличение себестоимости ведет к сокращению производства продукции, так как она становится нерентабельной. Соответственно, потребление электроэнергии падает. Получается замкнутый круг, который ведет одновременно к повышению тарифов и снижению потребления. Этого ни в коем случае допускать нельзя. Нужно разрывать эту цепочку – с помощью займов, оптимизации внутри самого "Укрэнерго" – как угодно, но это нужно делать!

Что будет, если сидеть, сложа руки? За примерами далеко ходить не нужно. Запорожский алюминиевый комбинат был порезан на металлолом, в том числе из-за того, что цена электроэнергии не позволяла ему производить конкурентную продукцию.

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Поэтому допускать повышения тарифа ни в коем случае нельзя. В противном случае вырастут и коммунальные тарифы, и стоимость проезда в общественном транспорте, и цены на продукты питания.

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Я очень надеюсь, что заседание НКРЭКУ, которое запланировано на 11 июля, учтет все эти нюансы.

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