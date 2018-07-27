Єврономери і закон, або Чотири популярних міфи

В останній тиждень перед канікулами Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект про зниження акцизного податку на легкові транспортні засоби, якого давно чекають українці. Ця новина вже обросла різними міфами та певними шаблонами, тож давайте розберемося, що з них відповідає дійсності.

Міф перший – "Верховна Рада прийняла закон". Законопроект проголосований Верховною Радою лише в першому читанні. Це означає, що до другого читання депутати будуть вносити поправки, які можуть істотно змінити його першопочатковий текст і зміст. Оскільки існують різні підходи та концепції до оподаткування автомобілів акцизом, а також до того, як подбати про екологію та викиди від цих самих автомобілів в наше повітря, то й ухвалюватися цей закон буде з боями, швидше за все, в "бюджетну ніч" під кінець року.

Другий міф – "Це закон для так званих "євроблях". Проте, основною метою законопроекту є зробити вживані та нові автомобілі іноземного виробництва більш доступними для наших громадян, а саме: зменшити суму акцизного податку, який сплачується при їх імпорті. Йдеться про зміну принципу нарахування цього податку при імпорті легкових авто для всіх українців, а не для окремої групи, хоч і доволі великої. Справді, ті громадяни, які їздять на авто з іноземною реєстрацією, є добре організованими і намагаються вести діалог з владою, як перемовинами, так і протестами. Але народні обранці представляють все суспільство, отже і закони мають враховувати баланс інтересів різних верств населення та мають прийматися в інтересах усіх українців. Законопроект знизить акцизи на вживані авто, а от яким чином, наскільки і в чиїх інтересах – залежить від суспільної думки. Хоча основні тренди можна простежити вже зараз.

Чому автомобілі на іноземній реєстрації, в народі більш відомі як "євробляхи", заполонили наші дороги? Відповідь очевидна: люди хочуть більш якісний автомобіль за доступні гроші. А якщо новий Lanos коштує ледь не дорожче за трохи вживаний Volkswagen, то зрозуміло бажання їздити хоч і не на новій, але більш якісній та комфортній машині. Окрім того, відбулося зростання валютного курсу, кредити на придбання авто в гривнях занадто дорогі, то ж люди шукають шпарини в законодавстві, щоб їздити хоч і на вживаній, але більш надійній машині іноземного виробництва, яка все одно краща за новішу вітчизняну. Питання "єврономерів" потрібно вирішувати, бо держава повинна знати, кому належить авто, хто знаходиться за його кермом, це питання і безпеки, і відповідальності, особливо у випадках ДТП. Не кажучи вже про забезпечення рівності всіх громадян перед законом, зокрема і в питаннях оподаткування. Однак, для того, щоб поставити вживаний десятирічний автомобіль на українську реєстрацію, потрібно заплатити суму в два, в три, а деколи і в чотири рази більше його початкової ціни. Але навіть якщо людина готова заплатити таку суму, наразі є законодавча заборона для цього – заборонено ввозити в Україну автомобілі нижче екостандарту Євро-5 (в Європі автомобілі такого стандарту випускають з 2010 р.).

Чому так дорого обійдеться митне очищення вживаного авто? Бо задля начебто "захисту" інтересів українських автовиробників та імпортерів колись прийняли закони про високі акцизи на вживані авто, при цьому на нові вони були значно менші. На думку тогочасної влади, це мало би стимулювати людей купувати нові імпортні авто в салонах або у вітчизняних виробників. Автодилери, звичайно, свої гроші заробили, а от українському автопрому захист держави не допоміг. Lanos став на деякий час народним автомобілем, але не завдяки якості чи комфорту, а лише тому, що іншого вибору не було. То ж не дивно, що як тільки з’явилась шпарина, нею скористались тисячі, далі десятки тисяч, а потім і сотні тисяч українців, які хотіли їздити на якісних автомобілях.

Основна зміна, яку очікують автомобілісти і ті, хто тільки планує придбати авто – зменшення акцизу та, відповідно, загального розміру митних платежів, щоб авто стало більш доступним. Зараз, згідно з нормами Податкового кодексу, на акциз впливає три чинника – вид двигуна (бензин чи дизель), вік машини та об’єм двигуна. Розглядаються різні підходи, але два основних такі: 1) чим старіший автомобіль, тим більше людина заплатить; 2) чим більший об’єм двигуна – тим вищий акциз. Також можливе їх поєднання в певних моментах. З точки зору функцій акцизного податку – стримувати попит чи споживання певних товарів (наприклад палива, яке шкодить екології) – більш правильним є другий підхід, коли на акциз суттєво впливає об’єм двигуна, адже споживання пального, в більшості випадків, у великолітражних авто більше. До того ж в народі кажуть, якщо є гроші на п’ятилітровий джип, то і на акциз гроші знайдуться. Однак в ухваленому в першому читанні законопроекті застосовано саме перший підхід, втілення якого в життя можна простежити на простому прикладі.

Візьмемо Volkswagen Passat, якому є повних 12 років, та який оснащений дволітровим бензиновим двигуном. Згідно з цим законопроектом, знімається обмеження на імпорт такого авто у вигляді еко-стандарту "ЄВРО-5", однак акциз на нього становитиме 1200 євро. Всього разом з митом та податком на додану вартість за митне очищення такого авто доведеться заплатити більше 2000 євро, при вартості самого автомобіля 2000-3000 євро, фактично, ще одну вартість автомобіля. Такий підхід не робить якісні автомобілі доступними для українців. Це потрібно змінювати поданням відповідних депутатських поправок до законопроекту. Зокрема, своїми поправками пропоную ставки акцизного податку, згідно з якими за такий Фольксваген українець заплатить акциз близько 370 євро, а загалом митне очищення обійдеться трохи більше, ніж у 1000 євро. А от за нову п’ятилітрову машину доведеться заплатити 2500 євро, а не 250, як передбачено проголосованим законопроектом (довідково: згідно з нині діючими ставками розмір акцизу складає близько 11000 євро). Такий підхід вважаю справедливим для більшості українців. Ми живемо в Європі і дивимось на сусідів, які можуть собі дозволити якісні, комфортні, а головне, безпечні автомобілі. То чому ж ми повинні настільки переплачувати за митне очищення автомобіля в одній з економічно найбідніших країн Європи?

На жаль, роки державної підтримки вітчизняного автопрому, призвели до його фактичної відсутності, за рідким винятком великовузловоі зборки ("Єврокар", "Богдан", "КрАСЗ", які випускають Skoda, Geely чи Ssang Yong) та невеликої кількості виробництва ЗАЗ. Тому вітчизняних автомобілів, які б могли задовольняти попит українців та оновлювали їх автопарк, фактично немає, так само, як і нормальних умов автокредитування. Це означає, що не може бути і загороджувальних за своїм змістом норм для доступного імпорту.

Міф третій – "буде амністія єврономерів, бо вони вийшли на протест". В ухваленому в першому читанні законопроекті не йдеться про "амністію", звільнення від відповідальності за допущені порушення митних правил, так само ним не передбачено безкоштовне митне очищення чи безкоштовну постановку на облік ввезених "євроблях". Навпаки, ті ставки, які пропонуються, невигідні більшості "євробляхерів". За 20 річний Опель Астра з бензиновим двигуном 1,6л за 500 євро акциз буде становити 1600 євро, а разом з ПДВ та митом доведеться заплатити 2080 євро – в 4 рази більше ціни автомобіля. В такому випадку власнику простіше віддати авто на розборку, а не ставати на український облік. А якщо згадати, що за порушення режиму ввезення транспортного засобу доведеться заплатити штраф, то більшість "євробляхерів" просто доїздить по нашим дорогам дозволений термін, а потім позбудеться цих авто будь-яким чином. Адже в формулу закладений принцип – чим старіше авто, тим більший акциз. І ця формула, по якій вираховується акциз в проголосованому законопроекті, спростовує четвертий міф – "старі бляхи будуть дуже доступні". Для бензинових авто базова ставка 50 євро, для дизелю – 75 євро, ця ставка множиться на об’єм двигуна в літрах і на вік в роках. Наприклад, акциз на 15-річну дизельну машину з двохлітровим двигуном буде становити 75 Х 2 Х 15 = 2250 євро, а на 20-річну бензинову 1,6 – 50 Х 1,6 Х 20 = 1600 євро. Таким чином, через високі акцизи для старих авто планується компенсувати скасування екостандартів (наразі чинний – ЄВРО-5) для ввезення авто в Україну.

Ті громадяни, які свідомо порушили митні правила, мають понести за це відповідальність, наприклад, сплатити помірний штраф. Нехай це буде їх перший платіж в бюджет, а не в кишеню чиновникам, які дозволили такі порушення та сприяли їм своїми діями чи бездіяльністю. Наступна їх дія – зняти авто з обліку в країні його реєстрації, оформити документ про перехід права власності та надати необхідні документи в українську митницю для митного очищення та подальшої першої реєстрації автомобіля в Україні.

До речі, за кордоном, наприклад, у Литві, можна зняти авто з обліку без його фізичної присутності, тому немає необхідності, щоб всі ті, хто їздить на авто з іноземною реєстрацією, виїзджали за межі України та робили новий заїзд. За даними ДФС, лише в 2017 році в режимі транзиту в Україну в’їхало 212 тисяч автомобілів, які здійснили 2,3 мільйони перетинів державного кордону, адже вони їздять по колу раз на 5 або 10 днів, здійснюють так звану "пересічку", а за перший квартал 2018 в режимі транзиту заїхало ще 79 тисяч. В режимі тимчасового ввезення в 2017 році в’їхало 753 тисячі машин, а 145 тисяч не було вивезено з України в порушення вимог Митного кодексу, в першому кварталі 2018 в’їхала 221 тисяча, і 46 тисяч авто, які повинні були виїхати, не зробили цього. Якщо всі вони почнуть виїжджати і заїжджати, ми можемо отримати колапс в пунктах пропуску через державний кордон України: зупиниться рух транспортних засобів, переміщення товарів, громадян. Уявіть, що буде, якщо всі вони одночасно почнуть виїжджати та заїжджати наново! Отже, щоб не створювати незручності всім, хто перетинає кордон України і, щоб забезпечити безперешкодну нормальну роботу пунктів пропуску, такі автомобілі мають пройти всі митні формальності у внутрішніх митницях.

Акцизи повинні бути зменшені для всіх, але таким чином, щоб більшість українців могли собі дозволити якісне, надійне, безпечне авто іноземного виробництва, а не лише ті, в кого є гроші на нові п’ятилітрові автомобілі. Підприємцям, які хочуть відродити автомобільну галузь варто працювати над якістю автомобілів, а не над лобіюванням підвищення ставок акцизів чи інших податків. І тоді більшість українців обиратимуть українські або зібрані в Україні автомобілі.