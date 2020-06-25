Обновленная Конституция РФ: жить станет лучше, жить станет веселей?

1 июля 2020 г. состоится "Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ". В этих изменениях можно найти целый букет великодержавно-консервативных новелл о тысячелетней истории, памяти предков, веры в Бога, защиты исторической правды, государствообразующем народе, о защите института брака как союза мужчины и женщины, о приоритете российской конституции над каким-то международными договорами… и тд. и тп. Но вся эта конструкция создана ради статьи 81 (пункт 3) которая обнуляет все предыдущие сроки президентства Путина и разрешает царствовать до 2036 г.

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ЦИК предоставил беспрецедентную свободу для волеизъявления граждан – не по месту прописки, по электронной почте, досрочно и в неких специально оборудованных местах и тд. Иными словами, полная свобода манипуляций. Удастся ли властям выйти на излюбленную формулу "70-70"? Впрочем, во всенародной активности и поддержке новой путинской Конституции, о которой взахлеб поведают с экранов, можно не сомневаться. Если для большинства россиян Конституция – это нечто далекое от повседневной жизни, то для нынешней власти этот плебисцит – гарантия сохранения действующей системы и существующего политического режима.

Что это означает и что за этим последует?

Во-первых, речь идет об упрочении и общественной сакрализации персонального единовластия, имплантация в "общественный мозжечок", кода безальтернативности нынешнему лидеру. А на практике – дальнейшее бетонирование политического пространства, искоренение инакомыслия и любых проявлений организованной несистемной оппозиции. Ибо нелояльность власти – это угроза России.

Поэтому стоит ожидать инспирирования силовыми ведомствами в новой редакции "Болотного дела", "Московского дела", дела "Сети", "Нового величия" и др. Появятся новые Голуновы, Дадины и Котовы… Все это означает дальнейшее ограничение гражданских свобод и расширение функций силовиков, безраздельная монополия государственных "холдингов правды", укрепление тотального контроля над "третьим сектором".

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Иными словами, – усиление репрессивной функции "долгого государства Путина". А для этого усердно взращивается "средний класс в погонах" (ныне более 4 млн) – армия, Нацгвардия, ФСБ, ГРУ, МВД, ФСО, Минюст, МЧС, прокуратура, СВР и др. Дрейф в сторону северокорейской модели тоталитаризма чреват не только окостенелостью властных институций, но и тотальной деградацией общественного самосознания, социокультурной автаркией "страны-цивилизации" в итоге – долгосрочной стагнацией и регрессом.

Связка парада победы и плебисцита очевидна. Однако задуманного международного шоу с участием мировых лидеров в разгар пандемии не получилось. Июньский парад в честь майской победы посетили шесть постсоветских президентов и лидер братской Сербии. Однако акцию общественной мобилизации под празднование победы и конституционное голосование откладывать было нельзя, в т.ч. и потому, что рейтинг доверия к лидеру страны недопустимо падает – по данным Центра Левады в мае Путину доверяли 25% (для сравнения в ноябре 2017 г. – 59%). Хотя плебисцит может породить разные настроения в "глубинном народе", но очевидною доминантою будет апатия, аполитичное равнодушие, опасение перемен.

С другой стороны, стоит ожидать транзита президентского окружения. Дело в том, что лидер, позиционирующийся как крутой вожак, вдруг при вспышке пандемии как-то "промахнулся", самоизолировался в новоогаревском бункере, наблюдая коронавирусные судороги страны из перископа. Да и приближенные силовики сплоховали… Путин не может не понимать, что соратники все это оценили и какие-то выводы сделали, поэтому кадровых чисток не избежать – не сейчас, так позже. Бодрое обращение президента к народу 23 июня, где провозглашается "почти победа" над коронавирусом, сути не меняет.

Во-вторых, есть основания ожидать роста агрессивности и наступательности внешнеполитического курса Кремля, в рамках сформированной за годы правления Путина имперской идеологии. Это – ценности великодержавности и цивилизационной самодостаточности, силовая монополия на постсоветском пространстве (с прицелом на возрождение СССР-2), антизападный изоляционизм, философия "осажденной крепости", отказ от общепризнанных демократических ценностей.

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Причем, тема "отпора внешним врагам" будет все более активно использоваться как главный стимул мобилизации граждан вкупе с милитаризацией и общественного сознания, и страны как таковой. Поневоле закрадывается подозрение, что если бы "недруги" России вдруг исчезли с карты мира – империя начала бы разваливаться.

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Очевидно, что в кремлевском кабинете №1 будет все более возрастать потребность в обострениях и конфликтах на некоторых внешнеполитических направлениях. Потому крайне опасной является идея исторического реваншизма, которую Путин последовательно продвигает в публичном дискурсе. Последний пример – интервью 21 июня 2020 г. для программы "Россия.Кремль.Путин", где российский лидер прямо говорит о том, что союзные республики, выйдя из состава СССР, "получили в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий".

Стоит напомнить, что 19 декабря 2019 г. на ежегодной пресс-конференции Путин заявил о том, что "в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения (все Причерноморье, западные земли российские) были переданы Украине… Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина, и теперь мы с этим разбираемся". Нельзя исключить, что посткрымское "собирание земель" будет продолжено.

Кроме того, для Кремля есть и другие варианты переключения с внутренних проблем на внешние. Во-первых, подогрев шести замороженных или тлеющих конфликтов на постсоветском пространстве. Во-вторых, критическое усиление силового тестирования обороны НАТО и блеф на грани мирового ядерного конфликта. В-третьих, возвращение к сирийской теме. В-четвертых, торможение Байдена и помощь Трампу. В-пятых, активная защита от "бандеровского майдана" союзной Беларуси и помощь додоновской Молдове, дрейфующей к РФ.

Вообще тема защиты соотечественников, зафиксированная в новой Конституции (ст. 69), открывает широчайшие возможности для гибридной агрессии и инспирирования управляемого хаоса в самых неожиданных регионах. Проще говоря, лидеру, нацеленному на новые каденции, в скором времени понадобится небольшая победоносная война. Потому что крымская эйфория уже давно сменилась знаковым мемом: "денег нет, но вы держитесь", потому что накапливаются внутренние проблемы и необходимо переключение на внешний раздражитель.

Страшная явь для Европы и мира – лидер ядерной страны, обуреваемый идеей исторического реваншизма! Так или иначе, Западу придется окончательно распрощаться даже с самыми робкими надеждами на какую бы то ни было либерализацию и демократизацию России в среднесрочной перспективе. Более того, получается, что натовская формула "диалога и сдерживания" относительно России может быть эффективна скорее во второй ее части. То есть нужна новая стратегия относительно России, которая таким вот вышеописанным способом "сосредотачивается".

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"Жить стало лучше, жить стало веселее" – эту фразу произнес Сталин 17 ноября 1935 года на Первом всесоюзном совещании рабочих и работниц. Что за этим последовало для России и для мира – хорошо известно. И без "исторических интерпретаций" Путина.

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