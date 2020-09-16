Результаты и последствия "сочинского бартера"

14 сентября Лукашенко повез в Сочи на встречу с Путиным "новые карты интеграции". Проще говоря, просить помощи, понимая, что безвозмездной она не будет. На кремлевском сайте сочинская встреча была анонсирована как посвященная "…также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства". Согласитесь, когда горит собственный дом, как-то не время договариваться об интеграции с соседями. Однако в белокаменной думают как раз наоборот. И весьма символично, что в этот же день в Беларуси начались совместные с Россией военные учения "Славянское братство-2020".

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Короткая публичная часть встречи, являющая собой хрестоматийный пример циничного фарисейства и нерушимого авторитарного братства, наводит на некоторые размышления.

Видео: Reuters

Во-первых, заявлена полная и безоговорочная политико-экономическая и военная поддержка Кремлем обанкротившегося режима Лукашенко и демонстративно проигнорированы позиции стран Запада. Де-факто открыт новый белорусский фронт гибридной войны в Европе и мире.

Во-вторых, встреча четко демонстрирует совсем иную, перпендикулярную реальности, картину мира, иную философию и мораль, чуждую базовым ценностям демократии. К примеру, по словам Лукашенко, люди, выходящие на улицы, "пока не нарушают красные линии". Но за это "ненарушение" их тысячами арестовывают, избивают, пытают и насилуют. Бесчинства лукашенковских силовиков беспрецедентны по жестокости. А если люди, у которых лопнет терпение от бесконечного насилия, нарушат эти установленные диктатором линии? Что тогда?

В-третьих, ситуация с Беларусью лишнее подтверждение тому, КАК и каким способом Кремль планирует "собирание земель" на постсоветском пространстве, и что ждет национальные провинции в зоне привилегированных имперских интересов Кремля.

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Путин анонсировал предоставление режиму Лукашенко кредита в $1,5 млрд. И тут стоит сказать об экономическом интерьере этой встречи. Ныне госдолг республики составляет около $18 млрд из которых $8 млрд – это задолженность России. При этом на начало сентября международные резервы Беларуси составляли $7,5 млрд и лишь за протестный август просели на 16%. Доступ к иностранным рынкам капитала, мягко говоря, проблематичен, и западные наблюдатели заговорили об угрозе дефолта.

Протесты не утихают, экономика шатается, население скупает валюту и забирает из банков депозиты, белорусский рубль упал на 20%, забастовочная готовность охватила страну, отношения с Западом безнадежно испорчены.

Путин прекрасно понимает отчаянное положение самоизбранного президента, у которого единственная надежда на Россию. И это понимание обоюдное. Лукашенко уже никак не может старым способом выжимать из Москвы преференции, угрожая сближением с Брюсселем.

Очевидно, закрытая четырехчасовая часть встречи проходила совсем иначе и, отбросив всю официозно-дипломатическую шелуху, можно вполне резонно предполагать, что состоялся масштабный "сочинский бартер" – т.е обмен части суверенитета Беларуси на политико-экономическую помощь Кремля. По некоторым экспертным оценкам, белорусская стабильность обойдется Кремлю примерно в $11-12 млрд. Для российской экономики, переживающей не лучшие времена, эта сумма весьма чувствительная. Впрочем, в этом бартере более важна "интеграционная составляющая", ибо речь идет о поэтапной "интеграции по-кремлевски", т.е. – превращении республики в белорусский автономный округ, наделенный всеми формальными атрибутами государственности. Можно спрогнозировать некоторые возможные последствия "сочинского бартера".

Во-первых, будет включен зеленый свет для фактически монопольного контроля над белорусской экономикой, в т. ч. над флагманами белорусской промышленности. Иными словами, продолжится мягкое поглощение соседней республики агрессивным, более сильным и политически ориентированным российским капиталом, кстати, в значительной степени находящимся под западными санкциями.

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Во-вторых, Путин поддержал Лукашенко относительно новой конституции, референдум по которой белорусские власти предполагают провести аж в 2022 году. Есть основания предполагать, что формула "вассально-патронатного" союзного государства будет заложена в новой белорусской конституции, рецензентом и редактором которой выступит Москва. В новом основном законе, который будет предложен для успокоения протестующих белорусов, вероятно будет ограничено для одной персоны число президентских каденций, перераспределены функции в треугольнике "президент-парламент-правительство" и введены некие другие "гарнирные" демократические нормы.

При этом, по российской традиции, очевидно, будет зафиксировано историческое единство двух народов, неразрывные социокультурные скрепы, нерушимое братство и т. д. Также вероятны и "новации" об объединенных вооруженных силах, совместной защите границ, о российских военных базах на белорусской территории (возможно, на основе ныне действующих российских объектов – радио-линейной станции "Ганцевичи" и узла связи "Вилейка"). Время покажет, будет ли упомянута в новой конституции единая валюта, единая денежно-кредитная, налоговая политика. Действующий договор о Союзном государстве содержит много подобных "новаций".

В-третьих, очевидная подоплека встречи – проблема личных перспектив и гарантий безопасности Лукашенко. О чем может идти речь? О посте председателя Высшего государственного совета Союзного государства? О председателе Совета министров или спикере парламента Союзного государства? Логика тут есть – Лукашенко создавал это самое Союзное государство с наднациональными структурами, ему в них и управлять чем-то, что поручат.

Для Украины уроки и выводы из белорусской ситуации очевидны. В рамках политики ЕС – проводить курс на солидарность, помощь и поддержку белорусского народа, удерживая заявленную "паузу" в диалоге с официальным Минском. Укреплять и обустраивать тысячекилометровую украинско-белорусскую границу. Формировать эффективную систему территориальной обороны. А главное – ускорять движение по пути европейской и евроатлантической интеграции.

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