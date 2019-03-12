Сергей Петрик публицист

500 евро на руки, или Жизнь украинцев в Италии – не малина

500 евро на руки, или Жизнь украинцев в Италии – не малина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/653/e12/5c8653e12d6b6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/653/e12/5c8653e12d6b6.jpg 2019-03-12T08:41:00+02:00 Сергей Петрик

Для сотен тысяч украинцев Италия стала вторым домом – многие из них смогут получать от государства по 500 евро ежемесячно.

Сообщают, что в Италии начала работать система "гражданских выплат", подразумевающая получение гражданами безусловного базового дохода от государства. Эта модель подходит не для каждой страны. Необходимые предпосылки – высокий уровень жизни и доходов. Такие выплаты уместны тогда, когда государство получает больше ВВП благодаря автоматизации производства, которая в то же время несет риски безработицы.

По словам вице-премьер-министра страны Луиджи Ди Майо, сегодня смогут рассчитывать на поддержку государства более пяти миллионов человек. Все итальянские граждане либо лица, легально проживающие на территории страны более 10 лет, смогут получать просто так по 500 евро в месяц. Для семей с тремя детьми предусмотрена базовая выплата до 1050 евро, если семейные доходы равны нулю. Если семья снимает жилье, она может получить дополнительную компенсацию – еще 280 евро.

"Гражданские выплаты" не предусмотрены только для тех, чей доход превышает 9360 евро в год, либо у кого есть в собственности недвижимость более чем за 30 тыс. евро (не считая основного места проживания).

Львиная доля наших людей не только живет в Италии более 10 лет, но и вполне отвечает остальным критериям отбора получателей "гражданских выплат".

На сайте посольства Украины в Италии сообщается, что количество украинцев, официально имеющих вид на жительство в Италии, составляет 240 тысяч 141 человек (по состоянию на 1 января 2016 года, более свежих данных нет).

Полную картину украинской общины годом ранее в правительственном докладе представили Министерство внутренних дел, Министерство образования, университетов и исследований, Министерство здравоохранения, Министерство иностранных дел и международного сотрудничества, и ISTAT – Национальный институт статистики Италии.

Итальянцы отметили процесс стабилизации украинской общины: в 2015 году 58,5 процента украинских граждан, легально проживающих в Италии, имели долгосрочный вид на жительство. Наши мигранты начали оседать там четверть века назад, и именно на середину 1990-х пришелся самый массовый наплыв украинцев – большинство этих людей бросили в Италии якорь. С каждым годом, особенно после 2010 года, сокращалось количество новых мигрантов: разве что угнездившиеся в Италии мигранты постепенно перевозили свои семьи. Около полутора тысяч украинцев в год принимают итальянское гражданство.

Думаете, все украинцы в Италии работают? На самом деле уровень безработицы среди украинцев в Италии выше, чем в Украине – 13 процентов против 9-ти. Из 100 мигрантов из Украины трудоспособного возраста (15-64 лет) работают 68, являются безработными 13, в то время как 19 не ищут работу.

Более 43 тысяч украинских работников воспользовались в 2014 году пособиями по безработице. В случае приостановления или сокращения производства государство предоставляло и другие формы социальной помощи, которыми воспользовались почти две с половиной тысячи украинцев.

А что касается работающих, то лишь один из пяти наемных украинских работников имеет месячный доход выше 1тысячи евро. По уровню дохода основными группами украинских работников были группа с месячным доходом от 751 до 1 тысячи евро, или 35,2 процента всех наемных украинских работников, и группа с месячным доходом от 501 до 750 евро, или 29,3 процента украинских работников.

P. S. Не знаю, как сложится в Италии, все-таки это первый случай, когда халявные деньги начнут раздавать массово. До этого в Евросоюзе некоторые страны проводили только эксперименты по выплате базового дохода.

Например, в течение двух лет (2017-2018 годов) финские власти выплачивали двум тысячам безработных по 560 евро в месяц. Правительство хотело увидеть отношение получателей базового дохода к работе, то есть выяснить для себя, как поведут себя люди в ситуации, когда можно не работать и получать деньги просто так.

Практика показала, что эти деньги не повлияли на трудоустройство безработных. По итогам первого года эксперимента в правительстве доложили, что безработные не спешили трудоустраиваться. Но нашли в выплате и плюс: получавшие ни за что 560 евро испытывали меньше стресса и в целом чувствовали себя лучше и здоровее, чем не получавшие. Кто бы сомневался!

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