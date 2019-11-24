Чем опасна сельская культура бедности

За последние двадцать лет в Украине стало на четверть меньше жителей сел. Было 16 миллионов, стало – 12. Прекратило существование около 400 сельских населенных пунктов.

В принципе, такой процесс происходит не только в нашей стране, но и в развитых странах Европы. В наше время сельское хозяйство не имеет необходимости в тяжелом труде: людей заменяет техника, а когда надо, предприниматели нанимают сезонных работников. Но только у наших сельских молодых людей намного более весомы причины покинуть родные пенаты и уехать в город или, что происходит все чаще, за границу.

Согласно исследованию, проведенному специалистами из Института немецкой экономики в Кельне, в Германии наблюдается разительный контраст между городом и селом. Эксперты сами удивились своим выводам: оказалось, что сельские жители в Германии обладают гораздо большей покупательной способностью, чем горожане.

В сельской местности доля населения с низкой покупательной способностью составляет 14 процентов, тогда как в городах – 22 процента. Такая разница объясняется двумя причинами. Во-первых, цены в городах на 6 процентов выше, чем в селах. Это означает, что при одинаковом уровне дохода сельский житель может позволить себе больше, чем горожанин. Вторая причина – демографическая. В городах значительно выше доля населения, принадлежащего к так называемым "группам риска" и обладающего низкой покупательной способностью. Это домохозяйства, где проживает по меньшей мере один безработный; родители, воспитывающие детей в одиночку; граждане, не имеющие семьи, а также семьи мигрантов. Такие группы составляют в городах почти две трети населения, а в сельской местности – менее половины.

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У нас ситуация с покупательной способностью прямо противоположная: наиболее платежеспособное население проживает в крупных городах. В колонке "Деньги и большой город" от 9 октября я писал, что разрыв в доходах между городом и селом огромен. И чем крупнее город, тем выше покупательная способность.

Областным центрам далеко до Киева, а села просто на грани выживания даже по сравнению с ними. Да, Киев город недешевый, но дает возможность выбрать работу, а при необходимости и найти дополнительный заработок.

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При этом украинские исследователи темы сельской бедности, например, из Института демографии и социальных исследований НАНУ, отмечают, что сельские жители бедны не столько по монетарным характеристикам, сколько, прежде всего, по лишениям в доступе к объектам социальной сферы и инфраструктуры, а также по качеству жилищного фонда. И Украина, как социальное государство, ничего не делает, чтобы централизованно решить эту проблему.

Но в чем государство не может помочь – это в том, как поднять низкий уровень мотивации, победить нежелание человека работать. Эти качества сельских жителей отечественные исследователи также видят среди причин сельской бедности. Активность сельских семей на рынке труда заметно ниже городских, бедные ведут себя в основном пассивно. Активность малообеспеченных жителей сел в сравнении с более благополучными группами представителей сельского населения намного ниже. Следовательно, нельзя ожидать и роста их благосостояния.

Другие отечественные исследователи, из Института социальной и политической психологии НАПН Украины, также пришли к выводу, что плачевное состояние украинского села обусловлено не только экономическими, но и психологическими факторами – современная сельская молодежь не видит будущего, не старается получить профессию, чтобы переломить бедственную ситуацию и является самым выразительным носителем культуры бедности. Выводы исследования: сельская молодежь беспечно относится к своему здоровью, склонна к депрессии, основные усилия тратит на выживание, а в худшем случае — бежит от неинтересной действительности в алкоголь или наркотики.

Что делать? Рецепты обычные: для остающихся в селе применять материальное и моральное стимулирование, давать льготы на покупку скота и кормов, а также помощь в обучении сельских детей в вузах и т.д. И самое важное – это создавать государственные проекты по развитию сельской социальной инфраструктуры.

А пока бегство в город или за границу – действительно лучший вариант. Тем более что вырваться из общего образа жизни, создаваемого культурой бедности, очень трудно. Дети бедной молодежи будет воссоздавать образ жизни родителей как наиболее привычный и понятный, все больше погружаясь в безысходность.

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