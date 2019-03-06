Сергей Петрик публицист

Деньги портят нам статистику счастья

Деньги портят нам статистику счастья //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e6b/784/5c7e6b784037c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e6b/784/5c7e6b784037c.jpg 2019-03-06T09:28:00+02:00 Сергей Петрик

Вскоре выйдут в свет самые известные в мире рейтинги, измеряющие такую личностную категорию, как счастье: Международный индекс счастья (Happy Planet Index), который высчитывается британским исследовательским Фондом новой экономики (New Economics Foundation, NEF) с июля 2006 года, и Всемирный доклад о счастье (World Happiness Report), который выпускается с апреля 2012 года Сетью решений устойчивого развития ООН (UN SDSN). Пока СМИ не начали повергать в уныние низкими (можно не сомневаться) рейтингами Украины, считаю нужным внести ясность.

На Международный индекс счастья влияет уровень ВВП на душу населения, социальная поддержка, продолжительность здоровой жизни, свобода жизненного выбора, щедрость (благотворительность), восприятие коррупции, уровень негативизации будущего и состояние экологии.

Всемирный доклад ООН оперирует шестью похожими критериями: ВВП на душу населения; ожидаемая продолжительность здоровой жизни; социальная поддержка; свобода жизненного выбора; щедрость (благотворительность); восприятие коррупции.

В последнем, от 2016 года, Международном индексе счастья, который выпускается раз в два-три года, Украина заняла 70 место из 140-ка, между Венгрией и Тунисом.

В последнем Всемирном докладе о счастье ООН, в 2018 году, Украина заняла 138-е место из 156-ти – между Суданом и Того. По сравнению с 2017 годом страна опустилась на 6 пунктов (со 132 места). В 2016 году она занимала 123 место, в 2015-м – 111-е, в 2013-м – 87 место.

Оба эти индекса не учитывают метафизических составляющих, которые включает в себя в нашем понимании такая субъективная характеристика, как счастье. Если бы учитывались субъективная удовлетворенность людей жизнью, ожидаемая продолжительность жизни и экология, то результаты были бы не такими печальными.

Денежный элемент в расчетах портит нам всю статистику. Скорее это не рейтинги счастья, а рейтинги благосостояния, интегральные показатели которых выводятся не к гражданам, а к государству Украине.

Ведь, вопреки всему, большинство украинцев считают себя счастливыми людьми, и в последние трудные годы их количество только растет. По данным соцопроса, который провела компания R&B Group в январе этого года, счастливы 71 процент украинцев.

Много счастливых украинцев во всех опросах, в которых степень удовлетворенности населения оценивается в очищенном от данных по размеру ВВП на душу населения виде, когда счастье не измеряется деньгами. Люди сравнивают себя не с благополучными европейцами, а со своими соседями и знакомыми. И делают выводы: я получаю зарплату (а не безработный безо всяких перспектив), я молод (а не нищий пенсионер), я пока более-менее здоров (а не трачу все деньги на лекарства), я живым вернулся из АТО (а не погиб) и так далее – значит, я счастлив.

Конечно же, когда у человека все – сравнительно с друзьями-соседями – не так плохо, как может быть уже завтра, то он счастлив. Чувствуя неопределенность и неуверенность в будущем, люди намного сильнее ценят то, что они имеют здесь и сейчас.

По результатам опроса Киевского международного института социологии, проводившегося ранее, в том числе и в неподконтрольном Украине Донецке, 57 процентов украинцев считают себя счастливыми или скорее счастливыми, чем наоборот. В Донецке – треть респондентов. В центре Украины – около половины. На Западе – более двух третей.

Действительно, для простого человеческого счастья много не надо: достаток, здоровье и мир. Жителей восточных областей Украины несчастными сделала война. Молодые украинцы более счастливы, чем старшие, а с повышением возраста уровень счастья заметно падает: денег меньше, а здоровье хуже.

И все-таки без денег счастья нет!

Самое главное, что показал опрос КМИС: все бедные называют себя несчастными. Среди более-менее зажиточных украинцев счастливых становится больше, а самые зажиточные – и самые счастливые одновременно.

Таким образом, субъективные ощущения граждан точно так же тесно связаны с материальными характеристиками, как и авторитетные мировые рейтинги. Опрос украинцев по субъективным показателям, который проводил Институт социологии Национальной академии наук Украины, показал, что в Европе несчастнее украинцев только болгары, которые чувствуют себя бедняками в Евросоюзе.

Лишь когда в Украине будет достигнут определенный уровень достатка, то, как и в развитых странах, на первый план в ощущениях счастья начнут выходить другие факторы – например, самовыражение или проведение досуга.

Экономисты из Миннесотского (США) и Уорикского (Великобритания) университетов выяснили, что уровень счастья людей в любой стране достигает максимума при ВВП на душу населения примерно в 36 тысяч долларов. (По данным Международного валютного фонда, по состоянию на 2018 год валовой внутренний продукт Украины на душу населения составляет 2,82 тысячи долларов, развивающихся стран – 5,49 тысячи долларов, средний по миру – 11,73 тысячи долларов, развитых стран – 48,97 тысячи долларов).

По заключению исследователей, удовлетворенность жизнью в самых бедных странах начинает расти по мере увеличения ВВП на душу населения. Например, в странах, где этот показатель составляет менее 6,7 тысячи долларов, о максимальном уровне удовлетворенности жизнью заявляют на 12 процентов меньше граждан, чем в странах, где ВВП достигает 18 тысяч долларов на человека. Между тем в обеспеченных государствах, где ВВП на душу населения – от 20 до 54 тысяч (а они возглавляют мировые рейтинги счастья) число счастливых людей различается не более чем на два процента.

Чтобы не отвлекаться на скромные показатели Украины в индексах на мировом уровне, можно следить за Индексом потребительских настроений (ИПН) – исследование, которое регулярно проводит компания GfK Ukraine. В прошлом году, например, он месяцами падал, а к концу года вдруг вырос: поднялся индекс экономических ожиданий – снизились показатели индекса ожидаемой динамики безработицы и индекса инфляционных ожиданий. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших трех месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился.

"В наибольшей степени улучшились потребительские настроения граждан со средним и выше среднего уровнем дохода. Зато пессимизм усилился в группе граждан с доходом ниже среднего", – прокомментировали аналитики GfK Ukraine.

Что чувствуют украинцы в отношении вполне материальных вещей, сказывающихся на нашем счастье – такие исследования говорят нам о себе куда больше, чем мировые индексы.

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