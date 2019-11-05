Единая сеть пригородных электричек для Киева – новый проект

Городскую власть Киева, кажется, убедили в том, что чуть ли не все проблемы с автомобильным трафиком создает огромное количество автомобилей, въезжающих из пригорода (да я и сам писал на эту тему, хоть и менее категорично, зато неоднократно). Настолько, что руководство города задумалось о том, не пора ли ограничивать пропускную способность въездов в столицу для автомобилей. Не смейтесь, но изучается, например, предложение добавить красного света на самых первых городских светофорах, чтобы создать искусственный затор на въездах из пригорода.

На самом деле в город въехать уже сейчас сложно. Жители пригородов тратят до двух часов своего времени, чтобы доехать на работу в Киев. Зачем усложнять? В то же время пора вытащить из болота общественный транспорт для пригородов, фактически, создать его заново, прежде чем ограничивать въезд для автомобилей.

Одним из основных решений проблемы может быть развитие скоростного внеуличного транспорта, который объединит Киев с пригородной зоной. Сейчас такую функцию худо-бедно выполняют пригородные поезда. Однако они, как правило, на подходах к городу уже почти полностью загружены и принять большое количество дополнительных пассажиров физически не могут.

Хочу поделиться новостью: в процессе работы над Комплексной схемой транспорта города Киева, рассмотрев различные варианты развития пригородного транспорта, специалисты Института Генерального плана города Киева решили предложить создать сеть пригородных электричек, которые будут обслуживать ближайшую пригородную зону и выполнять функцию городской электрички для Киева. Вот проектные маршруты пригородной электрички:

Реклама

Также предлагаю изучить схему, в которой показан пассажиропоток на сети городской железной дороги и на сети проектных маршрутов.

Проектные маршруты железной дороги, кроме участка Вышгород-Почайна, могут проходить по существующим железнодорожным путям. Ежедневно ими будут пользоваться примерно 590 тысяч пассажиров. Также предполагается развитие городской электрички. В частности, строительство пяти остановочных пунктов железной дороги: "Лыбидская", "Березняки", "Суздальская", "Отрадный", "Семьи Сосниных".

Намечена реконструкция существующего остановочного пункта "Почайна", а также строительство депо для городских электропоездов в районе сортировочной станции Дарница. По расчетам, городская электричка ежедневно будет перевозить 66 тысяч пассажиров.

Суммарное количество пассажиров, ежедневно перевозимых электричкой, составит 656 тысяч. Чтобы иметь представление, насколько это внушительная цифра, можно сравнить ее с перевозками в метро. Наиболее загруженная красная ветка Киевского метрополитена в среднем за сутки перевозит 560 тысяч пассажиров.

Создание единой сети маршрутов пригородной железной дороги, а вдобавок к этому и совершенствование существующей городской электрички позволит создать линию скоростного внеуличного транспорта, которая объединит Киев с его пригородной зоной транспортной связью, потенциально способной составить конкуренцию метрополитену. Важно еще сделать этот транспорт комфортным, надежным и удобным. Тогда необходимость ездить в Киев на автомобилях у жителей пригородов отпадет.

Спросите, за чьи деньги построить такой хороший общественный транспорт для пригородов? Будет справедливо, если профинансирует столица. Кроме того, что это улучшит уличное движение в самом Киеве, в чем город крайне заинтересован, люди из пригорода в столице работают, делают покупки и иными способами оставляют здесь деньги.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама