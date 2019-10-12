Как может работать Киевская агломерация

В среду 9 октября киевский мэр Виталий Кличко и представители общин 19 прилегающих к столице населенных пунктов наконец провели учредительное собрание, на котором утвердили устав ассоциации "Киевская агломерация". Работа над ее созданием велась два года, и особенно напряженно – последний год, уже после того как вышла моя колонка Киев не резиновый от 29 ноября 2018 года, в которой я доказывал целесообразность создания реальной Киевской агломерации – объединения интенсивными хозяйственными, трудовыми и культурно-бытовыми связями компактно территориально размещенных населенных пунктов.

Тогда меня пригласил к себе пообщаться первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, мой постоянный читатель. Мы обсуждали проблемы и угрозы, которые стоят на пути создания агломерации, и меня порадовал взвешенный подход первого зама Кличко: в отличие от других чиновников, он даже ради красного словца он не обещал, что агломерация может быть создана за год-два, и отвел этому процессу лет десять. Я тоже так считаю. Главное – убедить общины, этот главный тормоз. И я искренне удивлен, что так быстро удалось договориться хотя бы на ассоциацию с 19 из них. А еще 30, приславших своих представителей на мероприятие, стоят на полпути к присоединению к этой ассоциации, которая может, в свою очередь, стать первым шагом к превращению Киева и его пригорода в Большой Киев (по примеру Большого Парижа).

Париж или Лондон юридически не расширяют своих границ, но генпланы их застроек предусматривают совместное использование пригородной зоны. Там создали общие координирующие органы, в которых мэрии и представители избранных органов пригородной зоны вместе решают все вопросы застройки столицы и прилегающих территорий.

Берлин и Бранденбург существуют как отдельные территориальные общины. Тем не менее, в Стратегии Берлина-2030 делается ставка на развитие Берлинско-Бранденбургской агломерации, где, как и в Киевской (столица и пригородная зона), проживает более 4 миллионов человек: речь идет, например, об интеграции бюджетов, координации землепользования и транспортной системы. При этом вопрос согласованного развития территорий рассматривает координационный департамент общего территориального планирования Берлин-Бранденбург. В структуре департамента есть подразделения по Европейскому пространственному развитию, региональному планированию Северного и Южного подпространств, использованию возобновляемых источников энергии и т. д. Есть даже общий высший орган власти Берлина-Брандебурга по вопросам авиации.

В перспективе можно создать для нашей столицы и области такие же, как в Европе, местные координирующие органы управления, которые будут решать вопросы совместного развития, выноса промышленных предприятий за территорию Киева и строительства жилья и социальных объектов.

Размещение производств, например, в Броварах, Вишневом, Василькове или Обухове снизит трудовую миграцию из этих городов, которая составляет существенную часть транспортных потоков по киевским мостам и магистралям.

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Вместе с пригородом можно заняться сооружением транспортных развязок, новых производств, деловых центров, электроподстанций, мусороперерабатывающих заводов и других объектов общих интересов. А также – формированием единого зеленого каркаса.

Также я считаю, что недостаточно воли властей Киева и властей пригорода, тем более, когда последних придется непозволительно долго убеждать во взаимной выгоде. Даже во Франции идею Большого Парижа ("нового комплексного плана развития столичного региона Парижа") в свое время выдвинул лично президент страны, и, вопреки противостоянию многих политиков, вскоре было создано целое министерство по делам Большого Парижа.

А пока предлагаю ознакомиться с очередными эксклюзивными схемами (разрешение позволяет хорошо их рассмотреть), демонстрирующими, как на практике может работать Киевская агломерация.

Схемы:

Схема границ пригородной зоны

Функціонально-планувальна-організація-приміської-зони

Обєкти-спільних-інтересів-у-приміській-зоні

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