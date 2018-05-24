"Каменные джунгли, густо усеянные собачьим..."

"Каменно-асфальтно-железобетонные джунгли, густо усеянные собачьим дерьмом". Так описали центр Киева его жители. Причем не сегодня, а ровно 10 лет назад, в 2008 году. Тогда зарождались противозастроечные протесты киевской общественности. Их вызвала разработка за бюджетные деньги проекта детального плана территории в Шевченковском районе, в центральной части столицы. Проект предусматривал увеличение ровно вдвое суммарной жилой площади квартир в районе, которая на то время составляла около 2,1 миллиона квадратных метров.

Жители Артема, Гончара, Десятинной, Дмитриевской, Лукьяновской, Малой Житомирской, Полтавской, Пушкинской и еще десятка улиц и проспектов района собрали тысячи подписей под обращениями, адресованными руководству государства, с требованиями предупредить застройку, которая, кроме неудобств для жителей, приведет к транспортному, а впоследствии и инженерно-коммунальному коллапсу. Премьер-министру писали: "На наших глазах улицы центральной части Киева стремительно превращаются в узкие горные ущелья с высотой стен до 80-ти метров и все больше приобретают облик каменно-асфальтно-железобетонных джунглей, густо усеянных собачьим дерьмом, в которых деревья стали экзотическим элементом (для собачек жалко баснословно дорогой земли, а с дерева денег не возьмешь)".

Под давлением общественности Киеврада тогда так и не утвердила скандальный проект. Но все эти годы он реализовывается сам по себе так, как и было задумано.

Центр Киева заметно уплотнился: свободной земли мало и она чрезвычайно дорогая по сравнению с прочими районами. Поэтому где только можно, в основном впритык к старым домам, строят именно высотки (почему это неправильно, я писал в колонке Страх высоты: в Украине и небоскребы низенькие от 17 сентября).

Заметьте, подавляющее большинство так называемых скандальных строек – вполне законные объекты, имеющие все разрешительные документы. А все почему? Да потому что нет никаких ограничений!

О том, что максимально допустимая высотность в историческом центре (27 метров) – это популярный миф, я писал в колонке Видите, как растут монстры? А по документам комар носа не подточит от 17 сентября 2017 года – застройщики, согласно действующим нормативам о разработке историко-градостроительных обоснований, легко согласовывают новостройки в органах культурного наследия и получают разрешения на любое строительство.

Нет и ограничений по плотности. Государственные строительные нормы (ДБН), конечно, допускают плотность населения в застройке кварталов максимум до 450 человек на гектар, но совсем не ограничивают ее возможное повышение при наличии соответствующего обоснования. Получается то же, что и с высотностью в историческом центре. Любое обоснование застройщик найдет без труда, поэтому есть в Киеве места, где плотность и тысяча, и две тысячи человек на гектар без соответствующей инфраструктуры. В столице это проблема уже не столько центра, сколько множества новых жилых комплексов.

В Минрегионе сейчас взялись за обновление государственных строительных норм (о том, что, например, дома выше 16 этажей вскоре смогут строить только в городах с населением более 100 тысяч человек, я писал в колонке Село вывезти нельзя! от 10 мая). Относительно плотности застройки новшества ожидаются не менее революционные. Не зря в процессе подготовки нового ДБН именно по этому вопросу более всего ломали копья разработчики, эксперты и общественность: он существенно подпортит жизнь застройщикам.

Судите сами. В окончательной редакции измененного ДБН остается все тот же максимальный показатель плотности (450 человек на гектар), но зато допускается ее увеличение максимум на 20 процентов (до 540 человек на гектар). При этом ставится два обязательных условия, которые должны быть выполнены одновременно: размещение на территории микрорайона подземных и/или многоэтажных гаражей со стоянками для авто и велосипедов, а также создание открытых террас в жилых и общественных зданиях, наличие встроенно-пристроенных детсадов и объектов повседневного и периодического обслуживания.

Остается ломать голову, что делать с уже построенными "муравейниками". В любом случае решение соорудить как можно больше жилья на ограниченном клочке земли должно компенсироваться качеством инфраструктуры и благоустройства, которое зависит не только от застройщиков, но и от властей. В Нью-Йорке, где плотность населения одна из самых высоких в мире, пробок намного меньше, чем в преимущественно низкоэтажном Лос-Анджелесе. Просто в Нью-Йорке отличный общественный транспорт, в который жители города с удовольствием пересели из личных автомобилей. Вот над чем нам еще работать и работать!