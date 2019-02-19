Сергей Петрик публицист

Каша в наших головах

Каша в наших головах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/af5/69b/5c6af569b90fc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/af5/69b/5c6af569b90fc.jpg 2019-02-19T08:12:00+02:00 Сергей Петрик

Можно сколько угодно тешить себя мыслью, что вот-вот во власти появятся новые политики, новые молодые лица, которые поведут страну по другому, не такому, как сейчас – по правильному пути. Только откуда им появиться?

Ладно, у людей, воспитанных в СССР, идеологические установки советской пропаганды – так называемые ценности советского общества – зацепились в душе порой не менее прочно, чем ностальгические "любовь, комсомол и весна". В отличие от современной украинской молодежи, советский человек воспитывался на безукоризненно продуманной советской мифологии. (То, что государство в обмен на лояльность наладило систему социальных лифтов, каких не могло быть ни в одной развитой капиталистической стране: любой человек знал, что ему надо делать (и что не делать), чтобы худо-бедно добиться успеха в жизни – отдельная тема).

Главной советской ценностью было то, что государство для каждого советского человека является источником всех социальных благ, прав и обязанностей. Государство – собственник всех материальных ценностей. И его задача – на принципах социальной справедливости одаривать благами всех граждан, исходя из их заслуг перед ним же. Государство для советского человека – выше любых интересов и потребностей. Под это подстраивались все остальные ценности. В том числе "советский коллективизм", "порядок", "трудовой энтузиазм", "равенство", "право на труд и право на отдых" и т. д.

И капитализм впоследствии строили в таком карикатурном виде, каким его изображал советский, идеологически крепко выдержанный, сатирический журнал "Крокодил" или его младший брат украинский "Перець" – другого капитализма у нас не видели.

Например, демократия – один из самых популярных у нас политических терминов еще с перестроечных времен, то есть более 30 лет. А до его понимания и тем более соответствия все так же далеко.

Социологи констатируют, что в Украине нет достаточно значимой группы людей, которая бы нуждалась в демократии. Таких – не более 10 процентов. Остальные граждане не понимают ни что такое демократия, ни что она должна давать. А если не понимают – то соответственно и не ценят.

Целый ряд серьезных исследовательских организаций (Фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова, Институт имени Горшенина и другие) проводят регулярные социологические исследования, в которых ищут ответы на вопросы: хотят ли украинцы демократии, является ли Украина демократической страной и т. д.

Результаты показывают, что в головах наших соотечественников, извините, каша. Половина граждан считает, что живет в демократической стране. Половина – что нет. Половина считает, что демократия является наиболее желаемым типом государственного устройства для Украины. Остальные выбрали бы авторитарный режим или безразличны к государственному устройству своей страны. Полстраны считает, что "несколько сильных лидеров могут сделать для страны больше, чем все законы и дискуссии". При этом многие не против, если такие сильные лидеры будут нарушать эти законы.

Менее чем для половины граждан какую-то практическую ценность имеет свобода слова. Еще меньше дорожат правом свободного передвижения и выбора места жительства. Только один из трех ценит возможность голосовать на выборах по своему усмотрению. И только один из четырех считает важной свободу предпринимательства.

По исследованиям Института социологии Национальной академии наук Украины, более 60 процентов считают, что приватизированную землю и крупные предприятия надо вернуть в собственность государства.

Согласно исследованиям Life in Transition Survey (Исследование жизни в транзитный период) Европейского банка реконструкции и развития, в 2010 году 32 процента граждан Украины выступали за возвращение к плановой экономике, а в 2016 году их стало уже 36 процентов.

Кстати, по мнению большинства украинцев, частная собственность не является чем-то личным и неприкосновенным. Двое из трех считают ненормальным явление, когда одни люди зарабатывают больше других.

А как же молодые?

У молодежи, которая родилась после Советского Союза, те же проблемы. Ребята (1980-2000 годов рождения) вроде бы активны, выступают за свободу и самореализацию, но, тем не менее, предпочитают гарантированную работу (бюджетниками) под началом авторитетного руководителя.

Более того, важность свободы в действиях наиболее высоко оценивает не младшее, а старшее поколение – в этом вопросе (в исследовании компании TNS) разница с группой опрошенных возрастом до 30 лет составляет 20 процентов, что вовсе не вяжется с собирательным портретом "пожилых совков".

Все, кому сейчас меньше 40 лет, росли и воспитывались в бедном, пронизанном коррупцией и круговой порукой, постсоветском государстве, и для них это – естественная и неотъемлемая часть их жизни. "Социальная норма", как сказал бы французский философ и социолог Эмиль Дюркгейм.

Например, это подтверждают результаты опросов Ежегодной оценки делового климата от Института экономических исследований и политических консультаций и программы USAID "Лидерство в экономическом управлении". Большая часть этой возрастной группы не сомневается, что для достижения успеха в бизнесе надо иметь "друзей" в органах власти. Исследователи сначала удивлялись, а потом поняли: откуда же взяться другому, если другого вокруг не было.

Ренессанс советских ценностей, даже среди самых молодых, а также искажение представлений о ценностях вообще будут наблюдаться до тех пор, пока Украинское государство не придумает, не начнет исповедовать и рьяно охранять свои собственные общенациональные ценности. Придумать новые национальные смыслы если и не поздно, то, безусловно, сложно. Потому что мы, украинцы, в зависимости от места рождения исторически воспитаны на отличных друг от друга духовных ценностях. Сложность усугубляется тем, что за четверть века кардинально изменилась картина общества: оно проявляет к себе меньше требований, чем было при Союзе, и не испытывает при этом никаких угрызений. Кто виноват? Кто угодно, только не мы сами.

А степень нашей деградации хорошо показало исследование Института демографии и социальных исследований им. Птухи Национальной академии наук Украины: оценка украинцами главных факторов успеха очень отличается от мнения жителей развитых стран. Более половины (56,4 процента) жителей развитых стран среди главных факторов успеха на первое место ставят интеллект и способности. На втором месте (по оценке 49,3 процента респондентов) – хорошее образование. В Украине успех видят по-другому. Более половины (51,1 процента) украинцев главным его фактором считают наличие влиятельных родственников. Более трети (33,1 процента) – умение обходить закон.

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