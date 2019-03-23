Сергей Петрик публицист

Машины-брошенки: опасность рядом, а устранять ее некому

Машины-брошенки: опасность рядом, а устранять ее некому //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4de/7b4/5c94de7b49d96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4de/7b4/5c94de7b49d96.jpg 2019-03-23T08:13:00+02:00 Сергей Петрик

Помните, в Киеве летом прошлого года взорвалась граната, которая была спрятана в заброшенной на улице "Волге"? В машину залезли поиграться дети от пяти до 11 лет, все четверо получили ранения.

Владельца автомобиля быстро вычислили, а мэр Виталий Кличко оперативно, в тот же день подписал особое поручение районным в городе Киеве администрациям провести обследование своих территорий и выявить транспортные средства, имеющие признаки бесхозных или не использовавшихся много лет. Такая работа была проведена, и администрации отрапортовали о 621 выявленном брошенном автомобиле.

На днях, спустя девять месяцев, на запрос журналистов горадминистрация дала новую цифру: сейчас в Киеве насчитывается 581 такая машина. То есть на 40 меньше.

Работа по пересчету машин проводится, чиновники не зря хлеб едят – что Кличко, поручивший считать автомобили (отреагировал на чрезвычайное происшествие), что исполнительные райадминистрации (не устают пересчитывать). А то, что количество брошенных автомобилей убавлялось в среднем по четыре штуки в месяц, похоже, – чистая случайность и совпадение, потому что никаких предпосылок для этого нет. Чтобы убрать с улицы одну машину, порой нужна целая переписка между серьезными людьми.

Конкретный пример. Один депутат Киеврады обратил внимание на заброшенный автомобиль в своем округе в Днепровском районе. Не поленился проверить: во исполнение особого поручения главы горадминистрации председатель Днепровской РГА еще в июне прошлого года письмом проинформировал о наличии брошенного автомобиля по этому адресу (в числе прочих) Департамент городского благоустройства КГГА. Депутат обратился за разъяснениями в этот департамент, а также в Департамент транспортной инфраструктуры, которые ему ответили, что эвакуация транспортных средств не входит в их компетенцию.

Депутат написал депутатское обращение к мэру, спрашивая, кто же должен совершать эвакуацию старых, бесхозных автомобилей в соответствии с его распоряжением. Городской голова направил ему ответ. Так, мол, и так, на сегодня ни одно из профильных коммунальных предприятий дорожно-транспортного комплекса города Киева не наделено полномочиями по транспортировке, хранению и утилизации бесхозного (покинутого) автотранспорта. А в соответствии с Гражданским кодексом Украины, найденные транспортные средства передаются на хранение Национальной полиции, о чем размещается объявление в печатных средствах массовой информации. Если за полгода владелец не найдется, машину можно продать. Затем еще три года надо ждать, не объявится ли владелец и не потребует ли вырученных денег, и только потом эта сумма перейдет в собственность территориальной общины, на территории которой было найдено транспортное средство.

Понятно, эти машины в таком состоянии, что никто их не купит. Не нужны они и полиции, к которой, вскоре после пересчета брошенных машин летом прошлого года, обращалась горадминистрация. Полиция посчитала, что у нее нет оснований заниматься эвакуацией покинутых машин лишь потому, что они кому-то не нравятся. Только в тех случаях, если перекрывается проезд, проход или нарушаются какие-либо иные правила дорожного движения, их и могут убрать.

В этом – ответ на вопрос, который лично меня не оставлял в покое несколько последних месяцев. Возле моего дома на протяжении четырех-пяти лет стояло три брошенных автомобиля. Один из них убрали в конце осени. Почему эвакуировали его, а два других оставили?

Это был сначала вполне приличный белый кроссовер. Его долго не трогали вандалы, затем кто-то разбил стекло, и туда залезали дети, вскоре туда бросали мусор, а потом машину увезли.

Оказывается, все дело в том, что она стояла в торце дома прямо на тротуаре, и люди обходили ее по иногда оживленному внутриквартальному проезду.

Остались две никому не нужные "Волги" (это они на фотографиях). Стоят себе, гниют и мешают больше эстетически.

Кстати, у кого ни спрошу, у всех возле дома есть подобные. Поэтому возникает большое сомнение относительно названной КГГА численности бесхозных машин. И одновременно – недоумение: что должно произойти, чтобы городские власти или полиция наконец разобрались, как решать проблему, которая со временем, по мере роста автомобилизации обязательно станет трудноразрешимой? Ждать новых взрывов?

Могу порадоваться только за депутата. Департамент транспортной инфраструктуры горадминистрации особым письмом обратился к Главному управлению Национальной полиции в городе Киеве с просьбой принять меры по перемещению того самого конкретного брошенного автомобиля, судьбой которого обеспокоился депутат. (Об этом ему сообщил Кличко в своем письме). Надо будет проверить, уберут машину или у нас все равны – депутаты и мы с вами, вынужденные терпеть потенциальную угрозу возле своих домов без всяких перспектив избавиться от нее.



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