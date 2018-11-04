Надо подготовиться, или Как встречать нежелательных иностранцев

Языковой вопрос в нашей стране (точнее, тема укрепления позиций государственного украинского языка), как бы сейчас не ставили его во главу угла, может легко не выдержать натиска мигрантов. Если мы к этому натиску не подготовимся.

Европа хватается за голову

Самое популярное место у жителей Хельсинки и туристов – Рыночная площадь на берегу Финского залива. Я (на фото) выбираю из невероятного ассортимента рыбы на расположенном там главном хельсинкском рынке, который так и называется – рыбный. Хотя тут есть и фрукты с ягодами, и мясо, и вообще все, что, вырастив или приготовив собственными руками, свозят сюда фермеры. Белокурые широколицые продавцы здороваются с покупателями по-фински. (Хотя каждый финн владеет английским и при необходимости переходит на него). Чувствуешь себя участником старой доброй церемонии настоящего неспешного североевропейского базара.

Так в Финляндии, где, по прогнозам ученых, уже в этом веке родится последний на Земле голубоглазый блондин, не везде. Комиссия по вопросам родного языка предупредила об ослаблении статуса финского, который, наряду со вторым государственным языком – шведским (на котором и раньше говорили немногие) вытесняется бытовым английским всего из-за менее чем 150 тысяч занятых в трудовой жизни граждан иностранного происхождения. Как заявляет комиссия, на рост иммиграции следует эффективнее реагировать языковым обучением и интеграционными программами.

В финских компаниях все чаще обслуживают клиентов не на финском. Наряду с уборщиками и строителями, среди иностранцев больше всего продавцов. Не по-фински часто обслуживают в барах, ресторанах и парикмахерских.

Дошло до того, что городская администрация второго по величине финского города Эспоо инициировала придание английскому статуса третьего официального языка коммуникации. В городе слишком много иммигрантов, которых надо обеспечить работой, а их проще обучить английскому, чем очень сложному финскому языку.

Под удар может быть поставлен не только язык

Может, нам только кажется, что иностранцев среди нас не так много? Разрешение на постоянное проживание в Украине имеют около 250 тысяч иммигрантов. Три с половиной тысячи человек имеют статус беженцев. Пять с половиной тысяч – обратились за получением этого статуса. А количество нелегальных трудовых иммигрантов не поддается учету, но, по разным оценкам, приближается к миллиону человек. Как вы думаете, на каком языке они говорят? Пойдите на рынки и убедитесь, что не на украинском.

Со временем Украина из страны-донора рабочей силы обязательно превратится в страну иммиграции, даже невзирая на ее явную экономическую непривлекательность по сравнению с остальной Европой.

Так произойдет, потому что численность населения Украины интенсивно снижается – людей умирает больше, чем рождается. Даже по отечественным официальным данным, которым полностью доверять нельзя (последняя перепись населения проводилась 17 лет назад) количество жителей страны уменьшается на миллион каждые пять лет. Уровень старения населения высок и будет расти, уже сейчас пенсионеров больше, чем работающих. Ко всему слишком высокий уровень миграции.

Если рассчитывать на рост экономики нашей большой по европейским меркам страны, то для полноценного ее функционирования понадобится дополнительный ресурс в несколько миллионов человек, который не покроют вернувшиеся заробитчане.

В то же время в мире достаточно много азиатских и африканских стран, где жить тяжелее и опаснее, чем в Украине – все-таки европейской стране. Да в том же Китае с его более высоким уровнем жизни – в глубокой провинции жить намного тяжелее.

К 2050 году, по прогнозам демографов, только население Африки увеличится вдвое: с нынешних 1,2 миллиарда человек до 2,4 миллиарда, а уже к 2040 году половина населения Земли в возрасте до 25 лет будет состоять из африканцев. По подсчетам ученых, в ближайшие 35 лет Европа теоретически может принять никак не более 250 миллионов экономических мигрантов. А согласно исследованию Института Гэллапа, к 2050 году в Европе захотят обосноваться целых 950 миллионов (почти миллиард!) человек только из Африки и Ближнего Востока. Куда им податься?

В силу своего геополитического положения наша страна является транзитной территорией для потока иммигрантов из Азии на Запад. Неминуемо часть из них уже сейчас остается в нашей стране.

Разумное привлечение притока иммигрантов из стран третьего мира способно дать ощутимые положительные результаты, если проводить среди них жесткий отбор, как по социально-экономическим характеристикам, так и по странам, из которых они приезжают.

Нужно объективно учитывать, что желание поселиться в Украине могут изъявить мигранты только из беднейших стран Азии и Африки. Под удар может быть поставлен не только государственный язык – это грозит изменением менталитета населения нашей страны.

Однако наше государство до сих пор не занялось решением вопросов легализации этого процесса, развития инфраструктуры для фильтрации и натурализации иммигрантов. У нас нет миграционной политики как таковой.

Европа в этом нам плохой советчик. Ее политика мультикультурализма уже привела к тому, что миллионы иммигрантов, десятками лет живущие там, не интегрировались в общество, не владеют языками своих новых стран и, увы, не разделяют европейских ценностей.