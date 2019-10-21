Не "обманутый инвестор", а партнер

При киевской мэрии уже какое-то время функционирует Комиссия по решению проблемных вопросов объектов незавершенного строительства. В ее перечне недостроев значится около 55 адресов (при этом они добавляются и исключаются, если вопрос удается решить). Когда я недавно назвал эту цифру в комментарии журналисту, он удивился: как же так, ведь в строительных компаниях при подготовке сюжета говорили о значительно большей цифре, не менее 500. Как это объяснить?

Все просто. Недостроем может стать большинство жилищных комплексов по разным причинам: у застройщика нет документов на землю, на начало работ, возникли финансовые проблемы и так далее. Помешать может отсутствие детального плана территории, зонинга и Генплана. Другие строители считают эти объекты недостроями (не говоря уже о людях, вложивших свои деньги и впадающих в панику), а официально такими они не числятся. До последнего времени в списке упомянутой комиссии числились дома одного уже арестованного печально известного застройщика, имеющего 45 недостроев в разных районах Киева. А также наследие более старого, еще 2006 года, "Элиты-центра", которых потихоньку расселяют во вновь построенные дома. И только совсем недавно список стал пополняться считанными новыми объектами.

Почему их не так много? Люди, ставшие потерпевшими от слабой законодательной базы, а также собственной неграмотности и доверчивости, казалось бы, должны проявлять активность. Но по поводу недостроев к киевской власти и конкретно данной комиссии обратились считанные тысячи. Им бы надо объединяться, как на работу, ходить в горадминистрацию, решать вопросы получения земли и технических условий, искать других застройщиков. Крупные компании могли бы стать спасательным кругом, даже несмотря на то, что никаких преференций для достраивающих недострои не существует, хотя каждый из таких объектов имеет социальное значение, а власть не способствует решению бюрократических моментов. Но люди, может показаться, никакого интереса в решении собственного квартирного вопроса не имеют и уповают на то, что государство все решит без них. А это иллюзия.

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За счет личных денег украинцев строится около 70% жилья. В 2018 году граждане инвестировали в него почти 35 миллиардов гривен, а это 6% от общего объема всех капитальных инвестиций в стране. И при этом действующее законодательство таково, что человек, покупающий квартиру на этапе строительства, считается инвестором (то есть он вкладывает деньги в стройматериалы и работу строителей), а не собственником квартиры. Собственником он может стать только после ввода дома в эксплуатацию. Вот почему каждый человек, заметив, что дом рискует превратиться в недострой, как инвестор, а еще не собственник, в первую очередь должен не сидеть сложа руки. Он и его потенциальные соседи, по сути, партнеры.

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Сколько недостроев появится в будущем? В исследовании компании Monitor.Estate и Украинского клуба недвижимости сообщается, что 73% от общего количества возводимых домов являются рисковыми. Специалисты проанализировали 208 объектов жилищного строительства в Киеве с запланированным сроком ввода в эксплуатацию в 2019-2022 годах. Они обнаружили, что 152 объекта содержат риски, в частности:

107 жилых домов возводят на землях с ненадлежащим целевым назначением;

101 объект возводят без полученных разрешений на выполнение строительных работ;

125 строительств происходят при наличии налогового долга у застройщиков.

Наибольшее количество рисковых новостроек сосредоточено:

в Голосеевском районе (29 объектов, 78,4% от общего количества новостроек в этом районе);

Шевченковском (22 объекта, или 66,7% от количества объектов в районе);

Соломенском (20 объектов, 71,4%).

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