Сергей Петрик публицист

Невостребованный Вячеслав Чорновил

Невостребованный Вячеслав Чорновил //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/7bd/d3c/5c97bdd3ccc64.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/7bd/d3c/5c97bdd3ccc64.jpg 2019-03-25T08:34:00+02:00 Сергей Петрик

25 марта – день памяти Вячеслава Чорновила, трагическая смерть которого ровно 20 лет назад, похоже, навсегда останется окутанной ореолом таинственности.

Сегодня состоится на удивление немного мероприятий, приуроченных ко дню памяти видного политика, диссидента, публициста, журналиста и общественного деятеля, который был четырежды осужден советским режимом и провел в тюрьмах и лагерях около 10 лет. Панихида на месте его гибели на трассе под Борисполем; молебен в сквере его имени в городе корабелов Николаеве; днем выставка, просмотр фильма и презентация выставки о нем во Львовском музее освободительной борьбы Украины и затем вечером – шествие памяти от памятника Шевченко до памятника Чорновилу на проспекте Свободы.

Мне кажется, торжества и неуместны. Неприятно было наблюдать, как к памяти о Чорновиле, которого при жизни недостаточно поддерживали в его собственном политическом окружении, после его смерти примазывались даже его бывшие оппоненты. В то же время его деятельность и творческое наследие чрезвычайно мало изучены, учитывая масштабность фигуры, что выглядит особенно дико на фоне громких празднований его посмертных юбилеев.

Многие ли могут похвастаться, что знакомы с трудами этого самого последовательного идеологического политика в нашей стране? Даже у ученых не дошли руки собрать, обнародовать и проанализировать творческое и политическое наследие Чорновила. Как почтить память – так с удовольствием, а как поискать ответы, возможно, даже на современные вызовы в его трудах – этим никто не занимается.

В жизни Вячеслава Чорновила в сентябре 1965 года произошло событие, решившее всю его судьбу: в этот день в кинотеатре "Украина" на премьере фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" он вместе с друзьями-единомышленниками Василием Стусом и Иваном Дзюбой выступил с протестом против арестов украинской интеллигенции. Это событие считается началом украинского противостояния тоталитарному режиму.

Антоним слову "тоталитарный" – "демократический". Вячеслав Чорновил, основывая Украинский Хельсинкский союз, а затем и Народный Рух Украины – был для нас в те годы подлинным символом демократии.

Чуть позднее мы в редакции газеты обсуждали, как подавать материалы по свежим результатам народного волеизъявления 1 декабря 1991 года – дня, навсегда вошедшего в историю. Более 90 процентов граждан подтвердили Независимость Украины. И более 60 процентов избрали первым ее президентом компартийного функционера. 23,27 процента – столько проголосовали за Чорновила.

"Его время не пришло, люди еще не ценят демократии", – твердо решили мы, но писать так на всякий случай не стали, потому что сработал внутренний цензор: о наших людях плохо отзываться нельзя.

И вот спустя 27 лет и три месяца в британском The Economist вышел ежегодный Индекс демократии – рейтинг, в котором из 167 стран Украина заняла 84 место, войдя в категорию гибридных режимов. Это между категориями полной демократии, где представлены развитые страны, и автократии, куда попали Россия с ее аж 144 местом, а также азиатские бывшие советские республики. При ранжировании учитываются 60 разных показателей в пяти категориях: выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, политическая ангажированность населения и политическая культура.

Это хороший для нашей страны результат – рядом с нами, например, Македония и Черногория.

Но особенно интересно, что достигнут он, по правде говоря, вопреки нашим с вами убеждениям.

Социологи утверждают, что в Украине нет достаточно значимой группы людей, которая бы нуждалась в демократии. Таких – не более 10 процентов. Остальные граждане не понимают ни что такое демократия, ни что она должна давать. А если не понимают – то соответственно и не ценят.

В опросах, которые проводят авторитетные социологические институты, половина граждан признается, что выбрали бы авторитарный режим или безразличны к государственному устройству своей страны. Мы, люди, почти не изменились. Время Вячеслава Чорновила все еще не пришло.

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