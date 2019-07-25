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Сергей Петрик

публицист

Оптимизм, не оправдать который – будет преступлением

мнение
25 июля, 09:05

Иногда я бывал уже совершенно уверен, что реформы – полная фикция, их нет и не будет в обозримом будущем, потому что они никому не нужны. Причем не только государственной машине, на которую они возложены, но и так называемому электорату, с оглядкой на который всегда действует власть.

"Мировое сообщество дико удивляется: повышение цен на нас никакого влияния не имеет. То есть не производит заметного со стороны впечатления. Те, кто с государством выясняться боится, те на своих таких же бросаются с криком: "Почему я мало получаю?! Почему я плохо живу?!" И конечно, получают обстоятельный ответ: "А почему я мало получаю?! А почему я плохо живу?!" А от государства – мы привыкли", – кажется, все как у нас, хотя написано в давние перестроечные времена Михаилом Жванецким в юмореске "Государство и народ".

Я не раз писал, что наши люди, за сравнительно небольшим исключением, считают, что они отдельно, а государство отдельно – они избирают "слуг народа" и ожидают от них манны небесной. А чтобы начинать изменения, желательно обоюдное желание верхов и низов. В идеале именно "снизу" должны инициировать реформы и подгонять государство. 

Похоже, время неверия в реформы прошло. Наоборот, их ждут и даже будут требовать. Сужу не по собственным индивидуальным ощущениям, а исходя из впервые за последние годы резко изменившихся настроений украинцев. 

Подходящее время взяться за реформы наступило – это четко подтверждают результаты самого свежего опроса, который был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова. Неожиданно очень оптимистичные результаты, кстати! Ниже их изложение и сравнение с данными предыдущих исследований.

В июне 2019 года подавляющее большинство наших граждан (60,5%) поверили в успех реформ в Украине: убеждены в успехе 16,5%, еще 44% в целом верят, хотя есть и некоторые сомнения. Не верят сегодня в успех реформ значительно меньше – 34%, причем не верят вовсе лишь 11%, а 23% еще имеют долю надежды. Такая вера в успех реформ появилась впервые: в 2015 году верили в успех реформ 30%, не верили 62%, в 2016 – соответственно, 29% и 65%, в 2017 – 27% и 67%, в 2018 – 35% и 60%. Верят в успех реформ избиратели почти всех политических сил, имеющих шанс пройти в Верховную Раду.

По сравнению с предыдущими годами, выросла уверенность в том, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности. Причем 34,5% граждан уверены, что это произойдет в течение ближайших нескольких лет, 44% относят решения проблем на более отдаленную перспективу и только 9% считают, что Украина не способна справиться с проблемами и трудностями. В 2018 году лишь 20% опрошенных были уверены, что Украина сможет преодолеть трудности в течение ближайших лет, зато 15% считали ее вообще не в состоянии это сделать.

И что немаловажно, в удивительно короткие сроки украинцы становятся все меньше похожими на народ из юморески Жванецкого. Если сравнить с прошлым годом, то бросается в глаза возросшее в обществе осознание того, что "государство должно обеспечить людям одинаковые "правила игры" в жизни, а дальше сам человек несет ответственность за то, как она эти шансы использует" – так считают 61% граждан (в мае 2018 года их было 45%). Зато существенно меньше граждан сегодня разделяют мнение, что "государство должно нести полную ответственность за обеспечение каждого человека всем необходимым" – 29% (в прошлом году было 44%).

И, наконец, чего от реформ ожидает народ? Того, что политики обещали перед выборами. Например, многие хотели бы люстрации, снятия неприкосновенности с депутатов и судей, а также сокращения количества чиновников. Но главное, люди хотят улучшения своего благосостояния – в частности, повышения пенсий и зарплат. Ожидания народа всегда направлены на увеличение расходной, а не доходной части бюджета, что может совершенно противоречить курсу правительства. Поэтому поражает то, что существенно возросло количество граждан, готовых терпеть определенные материальные трудности ради успеха реформ: в 2018 году были готовы терпеть сколько надо 9%, в 2019 – 19%; готовых потерпеть определенное время (не более года) – соответственно, 24% и 40%. Если в прошлом году не готовых терпеть материальные трудности ради реформ было 62%, то в этом году вдвое меньше – всего 31% украинцев.

Добавлю только, что реформы не пойдут, если власть не заручится поддержкой прогрессивной части общественности. Временам, когда постсоветские бюрократы самолично решали все вопросы, давно пора закончиться. Нет оправдания игнорированию сотрудничества с представителями малого и среднего бизнеса – движущей силы экономики. Все последние годы экспертное сообщество криком кричало, что его отодвинули в сторону от участия в проведении реформ и что всякие общественные советы и центры при органах власти – бутафория. При этом некому было подсказать, как лучше проводить реформы, которые нужны не бюрократам из разных органов власти, а людям. 

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Тег украинцы, петрик, реформы
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